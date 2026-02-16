Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Helder Barbalho lamenta morte do sambista Meia-Dia da Imperatriz: 'Fica o legado'

Artista paraense morreu aos 55 anos, em Macapá

Amanda Martins
fonte

O artista passava por tratamento médico desde 2024 (Divulgação)

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte do sambista paraense Orlandino Barbosa, conhecido como Meio-Dia da Imperatriz, nesta segunda-feira (16).

VEJA MAIS

image Morre sambista Meio-Dia da Imperatriz, único paraense tricampeão da Sapucaí
O artista passava por tratamento médico desde 2024

image Meio-Dia da Imperatriz: Sambista paraense luta contra doença grave e precisa de apoio
Meio-Dia da Imperatriz é um cantor, compositor e intérprete que conquistou reconhecimento em Belém do Pará e no Rio de Janeiro

Na publicação, o chefe do Executivo estadual destacou a trajetória do artista e manifestou solidariedade à família. “Hoje me despeço com muita tristeza do meu amigo [...]. Fica o legado, a saudade e a gratidão pela sua história na nossa cultura. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, escreveu.

O músico morreu aos 55 anos, em Macapá, no Amapá. Ele estava internado no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Orlandino enfrentava um quadro delicado de saúde desde 2024, quando sofreu um AVC isquêmico que resultou na perda de movimentos e outras sequelas. Desde então, realizava tratamento médico contínuo, incluindo sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e uso de medicação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Meio-Dia da Imperatriz

Cultura

celebridades
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

DESPEDIDA

Helder Barbalho lamenta morte do sambista Meia-Dia da Imperatriz: 'Fica o legado'

Artista paraense morreu aos 55 anos, em Macapá

16.02.26 14h26

FAMOSOS

Mãe de Rafa Vitti publica fotos sensuais após emagrecer: 'Não tolero estigmas'

Valéria Alencar perde 6 kg em seis semanas e compartilhou resultado nas redes sociais

16.02.26 14h12

ESPECULAÇÕES

Marvvila se pronuncia sobre 'suposto' affair com Diogo Nogueira

Boatos surgiram após contratação para camarote de escola ligada ao sambista

16.02.26 13h57

LUTO

Morre sambista Meio-Dia da Imperatriz, único paraense tricampeão da Sapucaí

O artista passava por tratamento médico desde 2024

16.02.26 10h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

CELEBRIDADES

Casou com o filho? Andressa Urach revela estar casada há 11 dias: 'amor não precisa de plateia'

Influenciadora retornou ao Carnaval como musa da Porto da Pedra

16.02.26 11h04

BBB 26

BBB 26: Gabi e Chaiany deixam casa e vão ao carnaval na Sapucaí

Sisters marcaram presença no 1º dia do Grupo Especial e ficaram cerca de 30 minutos no sambódromo

16.02.26 8h15

CARNVAL

Intérprete da Imperatriz Leopoldinense leva imagem de Nossa Senhora de Nazaré à Sapucaí

Intérprete da escola entrou na avenida com a padroeira do Pará durante desfile no Rio de Janeiro

16.02.26 7h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda