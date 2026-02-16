Helder Barbalho lamenta morte do sambista Meia-Dia da Imperatriz: 'Fica o legado'

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte do sambista paraense Orlandino Barbosa, conhecido como Meio-Dia da Imperatriz, nesta segunda-feira (16).

Na publicação, o chefe do Executivo estadual destacou a trajetória do artista e manifestou solidariedade à família. “Hoje me despeço com muita tristeza do meu amigo [...]. Fica o legado, a saudade e a gratidão pela sua história na nossa cultura. Meus sentimentos aos amigos e familiares”, escreveu.

O músico morreu aos 55 anos, em Macapá, no Amapá. Ele estava internado no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Orlandino enfrentava um quadro delicado de saúde desde 2024, quando sofreu um AVC isquêmico que resultou na perda de movimentos e outras sequelas. Desde então, realizava tratamento médico contínuo, incluindo sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e uso de medicação.