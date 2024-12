Meio-Dia da Imperatriz: Sambista paraense luta contra doença grave e precisa de apoio

O sambista Orlandino Barbosa, mais conhecido como "Meio-Dia da Imperatriz", enfrenta um momento delicado de saúde. O artista, que é um dos nomes mais representativos do samba paraense e carioca, está com uma doença grave e precisa urgentemente de cuidados médicos, fisioterapia, fonoaudiólogo e medicamentos. Atualmente, ele sofre com perda de movimentos e sequelas decorrentes de um AVC isquêmico.

Meio-Dia da Imperatriz é um cantor, compositor e intérprete que conquistou reconhecimento em Belém do Pará e no Rio de Janeiro, especialmente como parte da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Além de sua atuação no Rio, onde é um dos grandes nomes do samba, o sambista sempre manteve forte ligação com a capital paraense, participando de rodas de samba e eventos musicais.

Agora, em um momento de grande dificuldade, ele precisa do apoio de amigos, fãs e admiradores para sua recuperação. Para quem deseja colaborar, é possível fazer uma doação via Pix para o Banco do Brasil, em nome de Iêda Cristina P. Nascimento, com o número 9199146 5978.

A união de todos pode fazer a diferença na recuperação do cantor e garantir que ele continue a espalhar sua arte e energia, tão características de sua carreira.