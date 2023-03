Sambista paraense campeão do Rio de Janeiro se apresenta em Belém neste domingo (26)

O sambista paraense Meio-Dia da Imperatriz penta campeão do Carnaval carioca se apresenta em Belém neste domingo (26), a partir das 11h, no Dom Gastro Bar. O intérprete foi um puxadores do samba-enredo da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, grande vencedora do carnaval do Rio de Janeiro este ano. Meio-Dia promete passear por todos os estilos de samba com o único intuito de divertir o público.

VEJA MAIS

“Com mais esse título, na Imperatriz já ganhei cinco títulos. Fui o único sambista do Pará que ganhou cinco títulos na Marques de Sapucaí, eu sou um dos intérpretes da escola. É muito legal, sair do Norte e ser um dos paraenses que conseguiu isso em uma escola de ponta como é a Imperatriz. Aqui em Macapá, eu fui campeão pelo Império do Povo, que subiu para o primeiro grupo”, comemora Meio-Dia.

Após o Carnaval do Rio de Janeiro, quando ensaia durante um bom tempo para desfila na Imperatriz Leopoldinense, Meio-Dia volta para o Norte brasileiro para excursionar em turnês por diferentes cidades. No meio desta semana o artista estava terminando shows em Macapá, capital do Amapá, e já arrumava as malas para viajar para a cidade natal Belém.

“Termina o Carnaval e venho embora para Belém. Lá [no Rio de Janeiro] tem 10 mil iguais a mim. Tem muita gente boa no samba. Eu me volto para fazer shows em Belém, Macapá, e outras cidades. A gente vem para cá porque sabe que terá mais shows. Durante o ano viajo pelo Norte, para os municípios do Pará, como Salvaterra, Soure, Breves e Joanes”, revela.

Meio-dia da Imperatriz é cantor, compositor e intérprete. O trabalho na Imperatriz Leopoldinense, desde o ano de 1997, proporcionou ao paraense um grande destaque e prestígio dentro da escola de samba. O músico paraense que mora no Rio de Janeiro há anos já recebeu o diploma "Seja Sambista Também", título que também foi atribuído a grandes músicos como Zeca Pagodinho e Beth Carvalho.

Para os shows dessa nova temporada pelo Norte do Brasil e pelo Pará, Meio-Dia da Imperatriz adianta que já tem três repertórios diferentes que se ajustam de acordo com o público. Além canções do carnaval 2023 do Rio de Janeiro, Meio-Dia também trará clássicos do samba-enredo, samba de raiz e partido alto. A programação deste domingo contará ainda com a Roda de Chorinho do grupo Chorando no Tempero; Junior Bambo; Mariza Black e Brenda Morais.

“A gente leva uns três repertórios, sambas-enredos clássicos, samba de raiz, e partido alto, e chegando lá a gente vê o que a casa está querendo. A gente põe para cima e depois já desce um pouquinho também para ver o público. Hoje em dia, eu sou muito preocupado com o público, em como o público está reagindo”, detalha.

Serviço: Show Meio-Dia da Imperatriz

Local: Dom Gastro Bar, travessa Três de Maio, nº 1736, bairro São Brás, Belém

Data: domingo, 26

Horário: a partir das 11h.

Reserva de mesa e contato para o evento (91) 98054-9591