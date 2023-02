Entenda a relação entre Nª Senhora de Nazaré e a campeã do Carnaval do RJ, Imperatriz Leopoldinense

Um detalhe chamou atenção dos paraenses na comemoração da Imperatriz Leopoldinense, após a escola ser anunciada como campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, na tarde da última quarta-feira (22): a transmissão da festa mostrou que há um cartaz enorme de Nossa Senhora de Nazaré na quadra da agremiação. A imagem viralizou nas redes sociais e despertou no público a curiosidade para saber qual a relação entre a Padroeira do Pará, celebrada no Círio em Belém, e a atual campeã do carnaval, que volta à Marquês de Sapucaí neste sábado (25) para o Desfile das Campeãs.

As histórias da Rainha de Ramos - alcunha da Imperatriz Leopoldinense - e da Rainha da Amazônia se cruzam através da fé e devoção de “figurões” por trás da escola: o ex-presidente e patrono da agremiação, Luiz Pacheco Drumond, o Luizinho Drumond, e o compositor e intérprete de célebres sambas-enredo da escola, Domingos da Costa Ferreira, o Dominguinhos da Estácio. Foi durante o trabalho dos dois à frente da Imperatriz, aliás, que a agremiação apresentou, em 2013, o desfile “Pará - O Muiraquitã do Brasil. Sobre a Nudez Forte da Verdade, o Manto Diáfano da Fantasia”.

Círio em Belém é ‘parte do calendário oficial’ da Imperatriz

Nascido no Rio, Luizinho Drumond faleceu em julho de 2020, aos 80 anos de idade. Ele foi presidente da escola de 2007 a 2020. Antes, já havia ocupado o cargo por duas vezes (1976–1983 e 1986–1992) e também já foi presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). No segundo domingo de outubro - data em que é realizado o Círio em Belém - seguinte à morte do patrono, a escola lembrou da devoção de Luizinho à Virgem de Nazaré, que faz do festejo “parte do calendário oficial” da Imperatriz Leopoldinense.

“Neste dia de fé e vibrações, não há como não lembrar da paixão inveterada de nosso eterno presidente Luizinho Drumond pela santa e por seu festejo. Devoto fervoroso da Virgem de Nazaré, ele viajava todos os anos para acompanhar a festa e agradecer pelas vitórias e bênçãos alcançadas, o que tornava o Círio parte do calendário oficial de nossa escola. Em sua sentida ausência, nos reunimos em pensamentos e orações, junto à família e toda a comunidade, para festejar a tradição que fica de nosso patriarca e celebrar a história que será sempre de boa lembrança e gratidão. Que a luz que emana do olhar terno da Virgem de Nazaré seja o amparo quando a saudade bater e a força faltar”, escreveu a escola no segundo domingo de outubro de 2020.

Veja a publicação da Imperatriz Leopoldinense no primeiro Círio após a morte de Luizinho Drumond:

46 anos de devoção

Além de Luizinho, Dominguinhos da Estácio, intérprete e autor de célebres sambas da Imperatriz, teve uma história de 46 anos de devoção à Nossa Senhora de Nazaré, antes de morrer, em maio de 2021, aos 79 anos. Segundo o site Sambario, todos os anos, desde 1975, Dominguinhos participava do Círio, em Belém, e carregava uma medalha da santa há décadas, que foi roubada em um assalto em 2017. O carioca também foi autor e deu voz a sambas da Rancho Não Posso Me Amofiná, escola da capital paraense, do bairro do Jurunas, desde a década de 1980.

Foi com a voz de Dominguinhos que a Imperatriz Leopoldinense homenageou o Pará na Avenida do Samba, em 2013. O desfile promoveu uma verdadeira celebração à natureza, comidas típicas, pontos turísticos, arte, ritmos e fé paraense, com participação de ícones locais como Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Dira Paes e Pinduca, e encerrando com uma romaria de fé, representando o Círio de Nazaré. “Oh, Mãe Senhora, sou teu romeiro. A Ti, declamo em oração. Oh, Mãe, mesmo se um dia a força me faltar, a luz que emana desse teu olhar vai me abençoar”, cantou Domingos.

Naquele ano, a escola conquistou o quarto lugar, garantindo o retorno no Desfile das Campeãs, evento ao qual a Imperatriz volta em 2023 como protagonista.