Imagem de Nª Senhora de Nazaré na quadra da Imperatriz Leopoldinense viraliza durante apuração

Durante o anúncio da vitória da Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (22), foi mostrada ao vivo na Rede Globo a quadra da escola de samba, onde integrantes e foliões comemoravam o 9º título da agremiação. Mas o que chamou a atenção dos internautas paraenses foi um cartaz enorme de Nossa Senhora de Nazaré pendurado no barracão.

VEJA MAIS

A imagem da Santa, considerada pelos católicos como um objeto santo, foi atribuída como um "amuleto da sorte”, sendo o motivo de proteção para a Imperatriz ter conseguido conquistar o título após 22 anos.

“A imagem de Nossa Senhora de Nazaré na quadra da Imperatriz. Tá explicado eles terem ganhado”, escreveu uma internauta.