Quem ganhou o Carnaval do Rio? Imperatriz Leopoldinense é a campeã de 2023

A Imperatriz Leopoldinense é a campeã do carnaval do Rio de Janeiro ficou com pontos 269,8. O segundo lugar ficou com Viradouro e terceiro Vila Isabel. Paraíso do Tuiuti, que levou o Marajó para a Sapucaí, ficou em sétimo lugar. As 12 escolas foram avaliadas em 9 quesitos. As notas variam de 9 a 10.

É o 9º título da Imperatriz Leopoldinense, já estava há 22 anos sem título. Esse ano, a escola se inspirou na literatura de cordel para celebrar a história de Lampião, o rei do Cangaço, em seu desfile na madrugada de terça-feira (21).

A escola cantou o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida". Nele, explorou a vida e, principalmente, a morte do cangaceiro.

VEJA MAIS

Esse ano, a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa)o número de jurados. Em 2022, foram cinco julgadores para cada um dos nove quesitos. Em 2023, foram quatro notas para os mesmos nove quesitos, sendo descartada a menor delas. A redução é uma forma de tornar a apuração mais rápida.