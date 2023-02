Janja aceita convite para ser madrinha da escola de samba Imperatriz Leopoldinense

A Imperatriz Leopoldinense convidou a primeira-dama Janja Silva para ser madrinha da velha-guarda da escola. O convite ocorreu durante um encontro entre Janja e a direção da escola, na manhã desta sexta-feira (3), no Centro Cultural Banco do Brasil, no Centro do Rio de Janeiro. Apesar de aceitar o convite, a presença da primeira-dama no desfile ainda depende da agenda oficial e dos compromissos firmados anteriormente.

De acordo com informações divulgadas pela escola de samba, o objetivo de Janja Silva com encontro desta sexta foi estreitar laços com a agremiação e entender os projetos do programa "Imperatriz Social" voltados à comunidade, em especial ao Complexo do Alemão, conjunto de favelas onde fica localizada a quadra leopoldinense.

"A partir de agora teremos mais proximidade para entender as demandas da instituição e auxiliar no fomento às atividades voltadas ao social e cultural. Retomaremos projetos para essas regiões periféricas, e as escolas de samba são fundamentais nesse processo", declarou a primeira-dama Janja.

Participaram do encontro desta sexta-feira Solange Costa (presidente da Velha-Guarda), Rafaela Theodoro (porta-bandeira), Phelipe Lemos (mestre-sala), Lolo (mestre de bateria), Pitty de Menezes (intérprete), André Bonatte (Diretor de Carnaval) e Pedro Leite (coordenador de carnaval).

Carnaval

Quarta escola a desfilar na segunda-feira de carnaval (20), a Imperatriz Leopoldinense traz esse ano o enredo do carnavalesco Leandro Vieira, inspirado nos cordéis nordestinos que contam histórias sobre a chegada do cangaceiro Lampião ao céu e ao inferno: “O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”.

Em janeiro deste ano, a atriz Antonia Fontenelle comparou de forma pejorativa a roupa usada por Janja na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a que é utilizada pela velha-guarda da Imperatriz. A agremiação saiu em defesa da primeira-dama e enviou um ofício a Liga das Escolas pedindo que Antonia não seja credenciada para o carnaval.