Janja processa Jovem Pan e comentarista por fala sobre uso de maconha

A rádio Jovem Pan e a comentarista e influenciadora digital, Pietra Bertolazzi, foram processados por danos morais no valor de R$ 50 mil pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. As informações são do portal Uol.

A ação é motivada por comentários feitos em setembro do ano passado, durante a campanha para as eleições, Pietra comparou Janja com a então primeira-dama Michelle Bolsonaro, e disse que a esposa do presidente Lula usava drogas ilícitas e é apoiadora de "artistas maconhistas".

"Enquanto você tem a Janja abraçando Pabllo Vittar, fumando maconha, fazendo sei lá o que, você tem uma mulher impecável representando a direita, seus valores, a bondade, a beleza", disse Pietra Bertolazzi. Veja:

O processo foi distribuído na última segunda-feira (23) e corre na 1ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). As advogadas Maria de Lourdes Lopes, Julia Caldas Marques, Giovanna Galeotti e Valeska Teixeira Zanin Martins (que defendeu o presidente em processos da Lava Jato), conduzem a ação.

"O que busca a autora [Janja] não é mitigar o direito fundamental da liberdade de expressão das rés [Pietra e Jovem Pan]; busca, em verdade, fazer cessar as mencionadas ofensas e se ver reparada por todo o abalo causado a sua honra e a sua imagem, em decorrência do exercício da liberdade de expressão das rés em detrimento dos seus direitos da personalidade", diz a defesa de Janja.

Além da indenização, as advogadas de Janja pedem que a Jovem Pan e Pietra se retratem publicamente e publiquem em suas redes sociais a sentença, caso haja condenação; que seja determinada a retirada do vídeo publicado nas plataformas da emissora; que paguem as custas processuais e despesas com advogados de 20% sobre o valor atualizado da causa.

O juiz Cassio Pereira Brisola deu o prazo de 15 dias para que Pietra e a emissora apresentem suas defesas. Caso esse prazo não seja respeitado, os fatos apresentados por Janja serão presumidos como verdadeiros. A influenciadora e a Jovem Pan ainda não se manifestaram sobre o caso.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).