Paraná Pesquisas: Eduardo Bolsonaro e Haddad estão empatados para Senado por SP

O deputado federal licenciado da Câmara Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que atualmente vive nos Estados Unidos, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), estão empatados dentro da margem de erro na disputa pelo Senado em 2026.

Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 9, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi citado por 36,7% dos eleitores, enquanto o ministro petista por 32,8%. A margem de erro da pesquisa é de 2,4 porcentuais para mais ou para menos.

Nesse cenário, em que o nome dos candidatos foi apresentado para os eleitores - que puderam escolher até duas opções já que serão duas cadeiras vagas na Casa Alta no próximo ano - o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), recebeu 22,9% das menções. Na sequência, aparece o ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles (Novo), com 14,3% das intenções.

Ambos deixaram o PL de olho na vaga do Senado nas próximas eleições. Salles, que não recebeu o aval do partido do ex-mandatário para concorrer às eleições municipais ano passado, se filiou ao Novo em agosto do ano passado. Já Derrite, chegou ao Progressistas em maio deste ano com a promessa de receber apoio para se tornar referência política no debate sobre o combate à criminalidade no País, e tentar o cargo de senador com apoio do ex-presidente e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em um segundo cenário levantado pela pesquisa, em que o nome de Haddad é substituído pelo do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também empata dentro da margem de erro com Eduardo, e fica atrás numericamente por apenas um ponto porcentual de diferença. Os outros possíveis candidatos mantém as mesmas posições.

O depurado licenciado está morando nos Estados Unidos desde fevereiro, buscando formas de facilitar a vida do pai, que está inelegível até 2030, além de responder às fases finais no julgamento do golpe de Estado. Eduardo tem contra si um inquérito instaurado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no final de maio, que investiga a atuação do parlamentar no país americano contra autoridades brasileiras.

Quando questionados espontaneamente sobre em quem votariam para senador do Estado de São Paulo, ou seja, sem que os nomes fossem apresentados, 83,8% dos eleitores afirmaram ainda não saber. Nesse contexto, nenhum dos nomes citados atingiu 2% dos votos.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.680 eleitores de 84 municípios paulistas entre os dias 4 e 8 de julho. O grau de confiança do levantamento é de 95%, para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,4 pontos porcentuais.