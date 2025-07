Tarcísio lidera corrida por reeleição; Nunes e Derrite têm melhor desempenho sem governador

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), lidera todos os cenários eleitorais na disputa pelo governo estadual em 2026, independentemente se o adversário for o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB-SP), o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB-SP), ou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), aponta levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 9.

No cenário sem Tarcísio, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera contra França, enquanto o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP-SP) empata tecnicamente com o ministro.

Tarcísio tem 44,6% das intenções de voto contra 20,6% de Alckmin. A deputada federal Erika Hilton (PSOL) registrou 9,6%, seguida do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), com 5,3%, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), com 4,4%, do ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), com 3,9% e do cientista político Felipe DÁvila (Novo) que tem 1,3%. Indecisos são 3,9% e brancos e nulos, 6,4%.

Com França no lugar de Alckmin, Tarcísio vai a 47,3% e o ministro do Empreendedorismo fica com 12,3% e empata tecnicamente com Hilton, que tem 11,1%.

Tarcísio tem 46,8% no cenário em que o candidato da esquerda é Haddad. O petista registrou 17,2% dos votos, seguido da deputada psolista, que neste caso fica tem 9,3%. Todos os dados são da pesquisa estimulada.

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores em 84 municípios entre os dias 4 e 8 de julho. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

Tarcísio é cotado para disputar a Presidência da República apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa testou o desempenho de nomes que podem ter o apoio do governador para substituí-lo no Palácio dos Bandeirantes.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem 29,9% das intenções de voto. Márcio França, com 14,2%, e Erika Hilton, com 11,8%, empatam no segundo lugar. Manga tem 8,8%, Padilha 6,5%, Serra 4,9% e DAvila, 2,9%. Indecisos são 6,8% e brancos e nulos somam 14,3%.

Em outro cenário, França alcança 18%, mas empata na margem de erro com Guilherme Derrite, que tem 16,1%. O secretário estadual, por sua vez, também está tecnicamente empatado com Erika Hilton, com 12,3%.

As demais opções para substituir Tarcísio ficam no segundo pelotão quando testados. O secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD), tem 9,2%, atrás de França (17,9%), Hilton (12,3%) e Manga (11,9%).

Atual vice-governador e futuro chefe do Executivo paulista caso Tarcísio se desincompatibilize em abril do ano que vem, Felício Ramuth (PSD) teria 4,7% dos votos, à frente numericamente apenas de DAvila, com 3,3%. Neste cenário, Márcio França lidera com 19,7%.

O desempenho de Ramuth é similar ao do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL-SP), que tem 4,9%. Ele também está a frente apenas do candidato do Novo (3,6%). França lidera novamente, com 19,4%.

Segundo turno

O Paraná Pesquisas testou cenários de segundo turno. Tarcísio ganharia de Márcio França por 61,6% a 24,3%. Brancos e nulos são 9,2% e indecisos, 4,8%.

O governador vence Alckmin por 56,4% a 33,3%, com 6,5% de brancos e nulos e 3,9% de indecisos. O instituto não testou cenário contra Haddad.

Nunes, por sua vez, ganha de França por 48,8% a 27,9%, e empata na margem de erro com Alckmin por 42,1% a 37,7%.

O ministro do Empreendedorismo tem 43,2% contra 27% de Derrite no segundo turno.