Tarcísio promete perdão a Bolsonaro, caso seja eleito presidente, diz site

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que, caso seja eleito para a presidência da república em 2026, concederá indulto, ou seja, perdão jurídico, ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações foram divulgadas pelo portal UOL. A promessa de Freitas teria acontecido durante uma conversa entre banqueiros, empresários e outros representantes do mercado financeiro.

Bolsonaro ainda lida com o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a acusação de ter liderado a tentativa de golpe de Estado em 2022, conhecida como 8 de janeiro. O ex-chefe do executivo virou réu no caso no dia 26 de março deste ano.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Governo Tarcísio apresenta projeto do Túnel Santos-Guarujá a empresas em Tóquio]]

Para Tarcísio, perdoar Bolsonaro, seria um preço muito mais “barato” a se pagar em troca do que descreve como a “pacificação” do país. O governador de São Paulo afirma que precisou disputar a reeleição no estado, mas, quando questionado sobre a possibilidade de concorrer ao Planalto, defende que daria o perdão a Bolsonaro como os demais alinhados a direita. “Da mesma forma que qualquer outro candidato da direita” faria.