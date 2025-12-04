Como é elaborado o Spotify Wrapped? Saiba mais sobre o processo da retrospectiva

Todo fim de ano, milhões de pessoas correm para abrir o Spotify Wrapped, a retrospectiva que se tornou um fenômeno cultural nas redes sociais. A apresentação colorida, repleta de números, rankings e curiosidades, parece simples, mas por trás dela existe um processo tecnológico muito mais complexo do que se imagina.

O Wrapped é resultado de quase um ano inteiro de coleta de dados, análise de comportamento, cruzamento de informações e decisões criativas. Entenda como essa retrospectiva é produzida e por que ela mexe tanto com os usuários. Leia mais abaixo

Como o Spotify coleta os dados ao longo do ano?

A construção do Wrapped começa no início do ano, com o monitoramento das faixas e conteúdos reproduzidos por cada pessoa. Durante quase todo o período, o sistema registra:

tempo total de audição;

número de reproduções por faixa;

artistas mais escutados;

gêneros predominantes;

podcasts consumidos;

horários e padrões de uso.

Essas informações são reunidas continuamente. No entanto, o período analisado geralmente é encerrado algumas semanas antes do lançamento, para permitir que a plataforma processe os dados globais com antecedência.

VEJA MAIS





Como o algoritmo organiza o Wrapped?

Depois da coleta, o Spotify inicia uma etapa de classificação. Cada música possui características como gênero, intensidade, estilo e composição sonora, que ajudam o sistema a compreender o tipo de conteúdo que o usuário mais consome. O algoritmo cruza essas informações com frequência de uso e consistência de reprodução.

A partir daí, são definidos os rankings personalizados, como:

top artistas;

músicas mais escutadas;

gêneros mais explorados;

podcasts favoritos;

tempo total de audição ao longo do ano.

Além dos rankings, o Spotify também cria perfis de comportamento, como personalidades musicais e análises de variedade ou intensidade de escuta. Esses elementos servem para tornar a retrospectiva mais narrativa do que apenas numérica.

Por que o Wrapped se tornou um fenômeno?

O sucesso do Spotify Wrapped não está apenas na tecnologia, mas no efeito cultural que provoca. Cada usuário recebe um conteúdo único, mas a forma de apresentação incentiva a comparação e o compartilhamento.

Outro aspecto fundamental da retrospectiva é o visual. O Spotify desenvolve todo o conteúdo do Wrapped com foco em narrativa, simplicidade e compartilhamento. Os slides são produzidos com identidade visual exclusiva para cada edição, frases curtas e linguagem fácil, tudo pensado para circulação nas redes sociais.

O apelo visual e a estrutura semelhante a “stories” são fatores que impulsionam a viralização. Isso explica por que o Wrapped costuma dominar as timelines logo após o lançamento. Além disso, o Wrapped funciona como um retrato do ano pessoal de cada ouvinte. Para muitos, ele registra momentos, fases e hábitos musicais que marcaram o período.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)