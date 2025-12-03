Spotify Wrapped 2025: Veja como acessar sua retrospectiva de músicas e podcasts
A plataforma de streaming liberou a aguardada retrospectiva de 2025. Usuários já podem ver artistas e músicas mais ouvidos, além de podcasts
A retrospectiva anual Spotify Wrapped foi liberada nesta quarta-feira (3). A tão aguardada lista de músicas, artistas, estilos e podcasts mais ouvidos pelos usuários já está disponível e sendo postada nas redes sociais. A plataforma divulgou o ranking musical do ano, que inclui o top 5 de canções e artistas mais escutados, além de recados gravados por artistas aos fãs.
O que é o Spotify Wrapped
O Spotify Wrapped é um recurso anual, criado para gerar uma retrospectiva personalizada para cada usuário.
Ele seleciona as principais músicas, artistas, gêneros e podcasts ouvidos durante o ano na plataforma.
Como acessar a retrospectiva Spotify Wrapped
- Acesse este link e escaneie o QR code com o celular, ou acesse o aplicativo do Spotify para Android ou iOS;
- Um banner proeminente ou uma notificação pop-up estará disponível na tela inicial do seu aplicativo;
- Caso a opção não esteja na tela inicial, use a barra de pesquisa e digite “Wrapped” para encontrar a experiência e os resultados de anos passados.
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
