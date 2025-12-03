Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Spotify Wrapped 2025: Veja como acessar sua retrospectiva de músicas e podcasts

A plataforma de streaming liberou a aguardada retrospectiva de 2025. Usuários já podem ver artistas e músicas mais ouvidos, além de podcasts

Jennifer Feitosa
fonte

Anualmente, a plataforma divulga o ranking personalizado dos ouvintes. Saiba como encontrar o seu top de canções e artistas. (Divulgação / Spotify)

A retrospectiva anual Spotify Wrapped foi liberada nesta quarta-feira (3). A tão aguardada lista de músicas, artistas, estilos e podcasts mais ouvidos pelos usuários já está disponível e sendo postada nas redes sociais. A plataforma divulgou o ranking musical do ano, que inclui o top 5 de canções e artistas mais escutados, além de recados gravados por artistas aos fãs.

O que é o Spotify Wrapped

O Spotify Wrapped é um recurso anual, criado para gerar uma retrospectiva personalizada para cada usuário.

Ele seleciona as principais músicas, artistas, gêneros e podcasts ouvidos durante o ano na plataforma.

Como acessar a retrospectiva Spotify Wrapped

  • Acesse este link e escaneie o QR code com o celular, ou acesse o aplicativo do Spotify para Android ou iOS;
  • Um banner proeminente ou uma notificação pop-up estará disponível na tela inicial do seu aplicativo;
  • Caso a opção não esteja na tela inicial, use a barra de pesquisa e digite “Wrapped” para encontrar a experiência e os resultados de anos passados.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

.
