Youtube Music: Saiba como para acessar seu Recap 2025 e o que fazer se ainda não apareceu

A retrospectiva musical anual do Youtube Music, conhecida como "Recap", já está disponível para os usuários. Este recurso compila os dados de reprodução para mostrar as músicas e artistas mais ouvidos ao longo do ano.

Dezembro é o mês aguardado pelos fãs de música para acessar sua recapitulação individual. As plataformas de streaming preparam um resumo personalizado de tudo o que foi escutado, destacando os sucessos que não saíram das playlists.

No caso específico do Youtube Music, o "Recap" é gerado automaticamente a partir do histórico da plataforma. Ele organiza a retrospectiva musical de cada usuário de forma prática e visual.

Como acessar seu Recap no Youtube Music

Abra o aplicativo no Android ou iOS e faça login na conta utilizada para ouvir música;

Um banner de "Recap" ou "Sua retrospectiva" deve aparecer na tela inicial do app;

Serão exibidos cards em formato de stories, informando minutos ouvidos, artistas e músicas mais tocadas.

Atenção: Caso o banner não apareça, acesse o perfil no canto superior direito e selecione "Sua Recap", seguido de "Confira sua Recap" para visualizar os cards.

Passos para salvar e compartilhar sua retrospectiva

Dentro da experiência do Recap, o card conterá botões de compartilhamento. Isso permite gerar imagens das estatísticas para postagem em redes sociais ou envio por mensagem;

Ao final da retrospectiva, uma playlist automática com as até 100 músicas mais ouvidas no ano é criada;

Para manter a playlist salva, pressione "adicionar à biblioteca" ou "salvar".

Recap não apareceu? Veja o que precisa ser feito

Para ter uma retrospectiva no Youtube Music , o usuário precisa ter ao menos 10 horas de reprodução durante o ano. É necessário também ter algumas horas em cada estação;

, o usuário precisa ter ao menos 10 horas de reprodução durante o ano. É necessário também ter algumas horas em cada estação; O histórico de reprodução deve estar ativado e configurado para não apagar automaticamente em períodos curtos, como 3 meses;

Se todas as condições estiverem em ordem e o Recap ainda não aparecer, tente abrir e fechar a plataforma novamente. Em seguida, vá para o ícone de perfil e selecione "Sua Recap".

A disponibilização do "Recap" ocorre normalmente de maneira gradual para todos os usuários.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)