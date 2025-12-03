Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Youtube Music: Saiba como para acessar seu Recap 2025 e o que fazer se ainda não apareceu

Descubra o passo a passo completo para conferir sua retrospectiva musical e compartilhar os hits mais ouvidos do ano na plataforma

Jennifer Feitosa
fonte

Aprenda a encontrar o famoso "Recap" que resume suas preferências musicais anuais, com artistas e músicas que marcaram seu 2025 (wayhomestudio / Freepik)

A retrospectiva musical anual do Youtube Music, conhecida como "Recap", já está disponível para os usuários. Este recurso compila os dados de reprodução para mostrar as músicas e artistas mais ouvidos ao longo do ano.

Dezembro é o mês aguardado pelos fãs de música para acessar sua recapitulação individual. As plataformas de streaming preparam um resumo personalizado de tudo o que foi escutado, destacando os sucessos que não saíram das playlists.

No caso específico do Youtube Music, o "Recap" é gerado automaticamente a partir do histórico da plataforma. Ele organiza a retrospectiva musical de cada usuário de forma prática e visual.

VEJA MAIS

image Rosalía compra disco de Elis Regina no Rio e publica fotos com blusa do Brasil
Nesta terça, 2, a artista espanhola publicou uma série de fotos da viagem

image Dia Nacional do Samba: hora de celebrar o som da gente brasileira
Essa música consegue transitar por todas as cidades e classes brasileiras e se manter como a voz que vem dos morros, dos guetos e alcança as redes sociais

image Artistas paraenses relatam impacto do Grupo O Liberal em suas carreiras
PA Rapper e Liz da Amazônia destacam como as matérias do Grupo O Liberal ampliaram visibilidade e transformaram suas trajetórias na música e em outras áreas

Como acessar seu Recap no Youtube Music

  • Abra o aplicativo no Android ou iOS e faça login na conta utilizada para ouvir música;
  • Um banner de "Recap" ou "Sua retrospectiva" deve aparecer na tela inicial do app;
  • Serão exibidos cards em formato de stories, informando minutos ouvidos, artistas e músicas mais tocadas.

Atenção: Caso o banner não apareça, acesse o perfil no canto superior direito e selecione "Sua Recap", seguido de "Confira sua Recap" para visualizar os cards.

Passos para salvar e compartilhar sua retrospectiva

  • Dentro da experiência do Recap, o card conterá botões de compartilhamento. Isso permite gerar imagens das estatísticas para postagem em redes sociais ou envio por mensagem;
  • Ao final da retrospectiva, uma playlist automática com as até 100 músicas mais ouvidas no ano é criada;
  • Para manter a playlist salva, pressione "adicionar à biblioteca" ou "salvar".

Recap não apareceu? Veja o que precisa ser feito

  • Para ter uma retrospectiva no Youtube Music, o usuário precisa ter ao menos 10 horas de reprodução durante o ano. É necessário também ter algumas horas em cada estação;
  • O histórico de reprodução deve estar ativado e configurado para não apagar automaticamente em períodos curtos, como 3 meses;
  • Se todas as condições estiverem em ordem e o Recap ainda não aparecer, tente abrir e fechar a plataforma novamente. Em seguida, vá para o ícone de perfil e selecione "Sua Recap".

A disponibilização do "Recap" ocorre normalmente de maneira gradual para todos os usuários.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL

Escolas de Samba Associadas (Esa) realiza pela 1ª vez os 'Minidesfiles'

Evento inédito celebra o Dia Nacional do Samba e apresenta prévia oficial do Carnaval 2026 na Aldeia Cabana.

03.12.25 10h17

ELA É DA CASA

Nirah grava audiovisual ‘Estrela em Casa’ em Belém

Projeto reúne grandes nomes do tecnomelody e marca uma nova fase artística de cantora paraense

03.12.25 10h12

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

LOUVORES

‘Vem Louvar Pará’ reacende tradição dos grandes encontros da música gospel em Belém; entenda

Festival gratuito no Mangueirão mobiliza famílias, caravanas e une gerações que cresceram ao som da música cristã

04.12.25 7h00

Eita!

Jantar com Rayane e Belo termina em briga com ofensa racista; entenda o caso

Fontes relataram que a discussão começou durante uma conversa aparentemente comum entre o grupo

02.12.25 22h54

CULTURA

Relembre a última entrevista da cantora Ruthetty ao jornal O Liberal

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Liberal, a cantora comentou sobre sua temporada de shows que começa em Cametá (PA) no período de Verão

07.07.24 8h00

saúde

Isabel Veloso tem piora e volta à UTI

A informação foi confirmada pelo marido, Lucas Borbas, no Instagram

03.12.25 21h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda