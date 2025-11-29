Artistas paraenses relatam impacto do Grupo O Liberal em suas carreiras

O Grupo O Liberal completou 79 anos no último dia 15 de novembro e, além de marcar diferentes gerações, também influenciou a trajetória de diversos artistas paraenses, como Liz da Amazônia e PA Rapper. Em entrevista, ambos ressaltaram a importância das publicações do grupo ao longo de suas carreiras e comentaram como a visibilidade conquistada após aparecerem no caderno de Cultura do jornal mudou seus caminhos profissionais.

PA Rapper destaca visibilidade após sair no jornal

Com uma carreira iniciada nos primeiros versos escritos em 2014, PA Rapper decidiu investir de forma definitiva na música apenas em 2020, durante a pandemia. Ele teve o nome publicado pela primeira vez no jornal O Liberal em 2023, no lançamento do videoclipe da música “Swing Brasa”. Segundo o artista, o momento foi marcante. Ele lembra que se emocionou ao ver seu trabalho estampado no impresso e descreveu a experiência como um privilégio.

“A primeira vez que apareci no jornal foi algo que me deixou emocionado. Era eu ali, o meu trampo, o resultado do meu corre! Senti privilégio e também gratidão pelo espaço. Fui receber o jornal na porta da sede, já que estava em Belém. Peguei com uma moça, bem na entrada; ela havia guardado para mim. Eu me senti o número um naquele momento”, contou.

Natural de Belém e criado em Cametá, no nordeste do estado, PA Rapper afirma que a publicação de matérias sobre sua carreira ampliou sua presença na cena musical paraense. Ele conta que se sentiu mais visto e respeitado, tanto pelo público quanto por outros artistas da região. Para ele, cada notícia publicada representa reconhecimento e valoriza o esforço da equipe envolvida na produção dos videoclipes.

“Sair no jornal O Liberal, que é o maior da nossa região, obviamente fez eu me sentir muito mais visto — ou melhor, bem visto. Recebi respeito e admiração não só dos ouvintes e da galera que acompanha meu trampo, mas também dos artistas da nossa região. Todas as vezes que saiu notícia foram importantes. Fico feliz, porque precisamos desse espaço. Lutamos para colocar os videoclipes na rua, é toda uma equipe empenhada nisso e, quando sai na manchete, o peito fica estourando como pipoca de tanta felicidade”, explicou.

Liz da Amazônia relembra mudanças na carreira artística e profissional

A cantora e compositora Liz da Amazônia, que também atua como nutricionista, relata que sua trajetória mudou significativamente após conceder entrevistas sobre alimentação e divulgar lançamentos musicais por meio do Grupo O Liberal. Ela considera o veículo uma referência no jornalismo da Região Norte e afirma que o alcance das matérias influenciou diretamente sua carreira nas duas áreas.

“O Liberal, para mim, é a maior referência de jornalismo do Norte. É um jornal que causa impacto diário na vida de milhares de pessoas, e na minha não foi diferente. Enquanto nutricionista, concedi várias entrevistas falando de alimentação que mudaram o rumo da minha carreira pelo alcance do jornal na Região Norte. Enquanto artista, me surpreendi ainda mais, já que muitas pessoas de todo o estado começaram a me seguir e conhecer minhas músicas pelas notícias publicadas”, disse a cantora.

Além disso, Liz destaca a emoção de ver sua história registrada. Todas as matérias publicadas sobre sua carreira artística estão emolduradas na parede de sua sala de música. Segundo a artista, a repercussão das notícias trouxe novos fãs em todo o estado e até vizinhos passaram a comentar que ela teria “ficado famosa” após aparecer no jornal, associando a publicação ao sucesso profissional.

“É um sentimento de pura emoção ter as matérias publicadas. Inclusive, todas as matérias sobre minha carreira artística estão emolduradas na parede da minha sala de música, na minha casa, porque isso, pra mim, são os melhores registros da minha vida. Após a repercussão das matérias publicadas em O Liberal, ganhei fãs de todo o estado, e até meus vizinhos começaram a comentar que ‘fiquei famosa’ e queriam autógrafo. Isso porque sair no jornal O Liberal é visto como sinônimo de sucesso”, contou Liz da Amazônia.