Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Artistas paraenses relatam impacto do Grupo O Liberal em suas carreiras

PA Rapper e Liz da Amazônia destacam como as matérias do Grupo O Liberal ampliaram visibilidade e transformaram suas trajetórias na música e em outras áreas

Gustavo Vilhena*
fonte

Liz Amazônia e PA Rapper tiveram suas trajetórias artísticas marcadas por matérias do Grupo Liberal. (Reprodução/Internet)

O Grupo O Liberal completou 79 anos no último dia 15 de novembro e, além de marcar diferentes gerações, também influenciou a trajetória de diversos artistas paraenses, como Liz da Amazônia e PA Rapper. Em entrevista, ambos ressaltaram a importância das publicações do grupo ao longo de suas carreiras e comentaram como a visibilidade conquistada após aparecerem no caderno de Cultura do jornal mudou seus caminhos profissionais.

VEJA MAIS

image Rapper paraense PA mistura trap amazônico e crítica ambiental em ‘Crocodilo Bang’
Faixa e videoclipe já estão disponíveis e trazem fusão de trap amazônico, guitarra e elementos de carimbó

image Liz Amazônia lança 'Sabor de Tacacá' em parceria com Gabriel Xavier
Letra compara amor e sabores amazônicos em um carimbó romântico

PA Rapper destaca visibilidade após sair no jornal

Com uma carreira iniciada nos primeiros versos escritos em 2014, PA Rapper decidiu investir de forma definitiva na música apenas em 2020, durante a pandemia. Ele teve o nome publicado pela primeira vez no jornal O Liberal em 2023, no lançamento do videoclipe da música “Swing Brasa”. Segundo o artista, o momento foi marcante. Ele lembra que se emocionou ao ver seu trabalho estampado no impresso e descreveu a experiência como um privilégio.

“A primeira vez que apareci no jornal foi algo que me deixou emocionado. Era eu ali, o meu trampo, o resultado do meu corre! Senti privilégio e também gratidão pelo espaço. Fui receber o jornal na porta da sede, já que estava em Belém. Peguei com uma moça, bem na entrada; ela havia guardado para mim. Eu me senti o número um naquele momento”, contou.

Natural de Belém e criado em Cametá, no nordeste do estado, PA Rapper afirma que a publicação de matérias sobre sua carreira ampliou sua presença na cena musical paraense. Ele conta que se sentiu mais visto e respeitado, tanto pelo público quanto por outros artistas da região. Para ele, cada notícia publicada representa reconhecimento e valoriza o esforço da equipe envolvida na produção dos videoclipes.

“Sair no jornal O Liberal, que é o maior da nossa região, obviamente fez eu me sentir muito mais visto — ou melhor, bem visto. Recebi respeito e admiração não só dos ouvintes e da galera que acompanha meu trampo, mas também dos artistas da nossa região. Todas as vezes que saiu notícia foram importantes. Fico feliz, porque precisamos desse espaço. Lutamos para colocar os videoclipes na rua, é toda uma equipe empenhada nisso e, quando sai na manchete, o peito fica estourando como pipoca de tanta felicidade”, explicou.

Liz da Amazônia relembra mudanças na carreira artística e profissional

A cantora e compositora Liz da Amazônia, que também atua como nutricionista, relata que sua trajetória mudou significativamente após conceder entrevistas sobre alimentação e divulgar lançamentos musicais por meio do Grupo O Liberal. Ela considera o veículo uma referência no jornalismo da Região Norte e afirma que o alcance das matérias influenciou diretamente sua carreira nas duas áreas.

“O Liberal, para mim, é a maior referência de jornalismo do Norte. É um jornal que causa impacto diário na vida de milhares de pessoas, e na minha não foi diferente. Enquanto nutricionista, concedi várias entrevistas falando de alimentação que mudaram o rumo da minha carreira pelo alcance do jornal na Região Norte. Enquanto artista, me surpreendi ainda mais, já que muitas pessoas de todo o estado começaram a me seguir e conhecer minhas músicas pelas notícias publicadas”, disse a cantora.

Além disso, Liz destaca a emoção de ver sua história registrada. Todas as matérias publicadas sobre sua carreira artística estão emolduradas na parede de sua sala de música. Segundo a artista, a repercussão das notícias trouxe novos fãs em todo o estado e até vizinhos passaram a comentar que ela teria “ficado famosa” após aparecer no jornal, associando a publicação ao sucesso profissional.

“É um sentimento de pura emoção ter as matérias publicadas. Inclusive, todas as matérias sobre minha carreira artística estão emolduradas na parede da minha sala de música, na minha casa, porque isso, pra mim, são os melhores registros da minha vida. Após a repercussão das matérias publicadas em O Liberal, ganhei fãs de todo o estado, e até meus vizinhos começaram a comentar que ‘fiquei famosa’ e queriam autógrafo. Isso porque sair no jornal O Liberal é visto como sinônimo de sucesso”, contou Liz da Amazônia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

grupo o liberal 79 anos

artistas paraenses

PA rapper

liz da amazônia

música paraense
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

30.11.25 8h39

EQUILÍBRIO

Editoria de Cultura de O Liberal une interesse público e popular, do global ao local

Núcleo atua na interseção entre o que o público deseja e precisa saber, exigindo agilidade, apuração minuciosa e criatividade constante

29.11.25 17h00

DRAMA E ROMANCE

Debora Ozório estreia como protagonista em nova novela vertical da Globo

Primeira novela vertical da Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance marca a estreia de atriz como protagonista e inaugura um novo modelo de dramaturgia ágil e multiplataforma

29.11.25 10h00

NOVIDADES

Participação na COP 30 abre portas para Carabao, que mira novos projetos em 2026

Aparelhagem participou da Freezone e atraiu turistas e moradores durante a conferência

29.11.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

30.11.25 8h39

CRISE

Ivete Sangalo e Daniel Cady viveram em casas diferentes antes do divórcio; veja detalhes

Ex-casal passou por crise durante a pandemia e chegou a viver em casas diferentes

28.11.25 22h01

será?

Teoria da 'maldição' de clipe ressurge com separação de Ivete Sangalo; entenda

Após anúncio da cantora, internautas revisitam a lista de casais famosos do videoclipe que terminaram seus relacionamentos

30.11.25 10h04

CELEBRIDADES

Comentário de Ivete Sangalo sobre amor e sexo viraliza após divórcio com Daniel Cady

Casal estava junto há mais de 16 anos. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7

28.11.25 10h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda