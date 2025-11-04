Liz Amazônia lança 'Sabor de Tacacá' em parceria com Gabriel Xavier

A partir de uma história à beira do rio Guamá, em Belém, em uma tarde de encontro na Estação das Docas, surgiu a inspiração para a música “Sabor de Tacacá”, novo single da cantora Liz Amazônia em parceria com o cantor e compositor Gabriel Xavier, neto do mestre do carimbó Pinduca. A canção chega às plataformas digitais hoje, 04, e dá continuidade ao projeto “Paráseuropa”, idealizado por Liz para levar a música e os ritmos paraenses ao público internacional.

O single é um carimbó dançante e romântico, que mistura a sonoridade tradicional da Amazônia com elementos da cultura, dos sabores e dos cenários afetivos de Belém do Pará. A canção tem arranjo do Leno Rocha.

A letra conta uma história de amor que nasce às margens do rio Guamá, na Estação das Docas, e se espalha por outros pontos da cidade. “O teu sorriso foi o que me encantou, e foi assim que o nosso amor chegou”, diz um dos versos.

Com referências a elementos da culinária amazônica, a canção compara sentimentos às cores e sabores regionais: “Teu sorriso é um recheio de cupuaçu com queijo. Ele tem a cor do açaí, ele tem sabor de tacacá”.

Liz Amazônia contou que a composição surgiu espontaneamente. Segundo ela, o carimbó traz uma atmosfera leve e apaixonada, representando uma paixão recíproca. “É sobre esse sentimento de paixão mútua, de como é bom namorar alguém de Belém, porque o paraense tem ‘sabor de tacacá’”, disse.

A artista contou ainda que a gravação foi realizada, além da Estação, na Praça Batista Campos, para retratar cenários diferentes dos trabalhos anteriores. De acordo com Liz, as filmagens começaram com sol e terminaram sob a tradicional chuva da tarde. “Algumas cenas ficaram molhadas, mas tudo deu certo no final”, relatou.

Gabriel Xavier destacou que aceitou o convite pela identificação com o projeto. Para ele, a canção reúne elementos culturais importantes. “O projeto tem tudo que eu amo: cultura, sabor, raiz e verdade. Senti que era algo especial, que valoriza nossa terra de um jeito leve e cheio de identidade”, afirmou.

O cantor também comentou sobre a experiência de dividir os vocais com Liz. “Além de super talentosa, ela tem uma energia linda e uma conexão verdadeira com a cultura amazônica. A gente trocou muita ideia, tudo fluiu de forma natural”, disse.

Gabriel destacou que buscou acrescentar sua linguagem ao trabalho. “Trouxe um pouco da minha vibe para somar com a essência que ela já tinha colocado na música. Acho que conseguimos misturar bem o tradicional com o atual”, acrescentou.

LIZ AMAZÔNIA

A cantora lançou, em 2025, quatro singles pelo projeto “Paráseuropa”, todos disponíveis nas plataformas. O single inicial foi “Eu Nasci no Pará”, em parceria com Nazaré Pereira, que celebra a identidade paraense.

Em seguida vieram “Boto Loiro” e “Ela Sonha Alto”, com a participação da jovem Thaís Malcher, que aborda superação e sonho. Mais recentemente, Liz lançou “Fora Daqui” (Vaza Daqui), single em ritmo de cumbia com refrões em múltiplos idiomas e temática de empoderamento feminino.

Em outubro, Liz lançou a canção “Luz da Amazônia”, uma homenagem ao Círio de Nazaré, em parceria com a cantora Lucinnha Bastos. A música estreou na programação da TV Liberal e TV Tapajós, dentro do projeto “Sons do Pará”, celebrando a fé e a cultura paraense por meio da música.

Agora, a artista a dá sequência a essa trajetória com o anúncio do novo single “Sabor de Tacacá”, parceria com o cantor paraense Gabriel Xavier. A canção está ambientada em cenários afetivos de Belém e integra carimbó romântico com referências à culinária amazônica.