Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Casa da Cultura amplia atuação no Pará e promove formação em produção cultural em Belém

Oficinas promovidas pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás serão ministradas na Usina da Paz Guamá, em Belém no período de 9 a 13 de março; objetivo é promover a transformação social por meio da economia criativa.

O Liberal
fonte

Joelle Mesquita ministra a oficina "Como Tirar um Evento do Papel – Planejamento, Orçamento e Execução" (Divulgação)

Sediada no sudeste do Pará, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás chega a Belém no mês de março com duas oficinas voltadas à produção de eventos. Marina Deeh ministrará a oficina “Da Pré-produção ao Showtime” nos dias 9, 10 e 11; e Joelle Mesquita ministra “Como Tirar um Evento do Papel – Planejamento, Orçamento e Execução” nos dias 12 e 13 de março. As atividades ocorrem na Usina da Paz Guamá e visam qualificar profissionais para atuação no mercado da economia criativa.

A iniciativa faz parte das ações do Instituto Cultural Vale (ICV) para formação de redes e acesso à cultura no estado. As formações abordam do planejamento à execução de eventos, incluindo processos, orçamento, logística, gestão de equipes e acordos técnicos e artísticos. Segundo a diretora da Casa, Gabriela Sobral Feitosa, a presença na capital responde a uma estratégia de conexão territorial. “Assim como os demais equipamentos do Instituto Cultural Vale no Espírito Santo, Minas Gerais e Maranhão, a Casa da Cultura tem o compromisso com o desenvolvimento sociocultural em todo o território do Pará”, afirma.

VEJA MAIS

image “Açaí” é lançada por TRIVIA, banda formada por filho e netos de Djavan, chega às plataformas
Música foi lançada em 1982 no álbum Luz, de Djavan

image Edilson Moreno e Lohanzinho lançam regravação de Feijão com Arroz 
Em homenagem a Tonny Brasil, o novo single une gerações do brega paraense e faz parte do projeto Cancioneiro da Amazônia 

image Joelma reúne a maior estrutura de palco da carreira no DVD 'Isso É Calypso Tour - etapa Brasília'
Debaixo de chuva, a cantora paraense entrega espetáculo grandioso, com repertório exclusivo, troca de figurino emocionante e 38 bailarinos em cena.

Para ela, o acesso está ligado à circulação. “Mesmo estando no sudeste do estado, entendemos que o acesso à arte e à cultura está ligado à formação de redes e à ampliação do raio de atuação do próprio equipamento”, explica. A escolha de Belém, segundo Gabriela, deve-se ao fluxo de festivais e eventos de música ao longo do ano. “A capital tem um fluxo de festivais, eventos e festivais de música ao longo do ano. Existe um calendário e um mercado profissional ativo”, diz.

A diretora avalia que as oficinas contribuem para a profissionalização do setor. “Acreditamos que trazer dois nomes da cena cultural para Belém é proporcionar qualificação em um mercado da economia criativa que gera renda e emprego e cuja demanda é constante”, pontua. Gabriela destaca ainda que a Casa da Cultura em Canaã dos Carajás mantém programação fixa mensal com atividades gratuitas, além de escola de arte com 600 matrículas em música, dança e teatro. “Nossa intenção é que essa rede ajude a fortalecer os circuitos e que a circulação cultural ocorra”, conclui.

A oficina “Da Pré-produção ao Showtime”, de Marina Deeh, apresenta as etapas da produção de eventos, com foco na prevenção de problemas e na segurança de equipes, artistas e público. Natural de Belo Horizonte, Marina atua há uma década na gestão de carreiras na música, com trajetória iniciada no rap e passagem pelo selo Extrapunk Extrafunk. Participou de turnês, festivais e projetos. "Trazer ferramentas de qualificação para a produção no Norte e na Amazônia é um passo para mudar o eixo do circuito. Quando produtoras e produtores da região dominam o processo, a gente fortalece a cena local, melhora as condições de trabalho e cria ambiente para atrair eventos que enxerguem essa região como centro de criação e inovação”, reforça Marina.

Na sequência, Joelle Mesquita conduz a oficina “Como Tirar um Evento do Papel – Planejamento, Orçamento e Execução”, voltada à viabilização de projetos. Com 15 anos de atuação e fundadora da produtora Soma Música, Joelle aborda o planejamento e a realização de eventos na Amazônia. "A oficina nasce da minha vivência na produção cultural na Amazônia. A ideia é apresentar ferramentas para transformar ideias em projetos, promovendo a troca entre produtores iniciantes e quem já atua na área", explica Joelle.

A produtora ressalta a importância de levar a experiência para outros territórios, reconhecendo a produção da região de Carajás. “Carajás possui uma potência cultural e econômica. Levar essa metodologia de organização e planejamento, construída a partir da prática amazônica, é uma forma de contribuir para que os projetos culturais nasçam estruturados e alinhados à realidade do território", conclui. As atividades são destinadas a maiores de 18 anos e integram ações de fortalecimento da economia criativa no estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Casa da Cultura amplia atuação no Pará e promove formação em produção cultural em Belém

Oficinas promovidas pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás serão ministradas na Usina da Paz Guamá, em Belém no período de 9 a 13 de março; objetivo é promover a transformação social por meio da economia criativa.

06.03.26 12h26

MÚSICA

“Açaí” é lançada por TRIVIA, banda formada por filho e netos de Djavan, chega às plataformas

Música foi lançada em 1982 no álbum Luz, de Djavan

06.03.26 12h08

MÚSICA

Edilson Moreno e Lohanzinho lançam regravação de Feijão com Arroz 

Em homenagem a Tonny Brasil, o novo single une gerações do brega paraense e faz parte do projeto Cancioneiro da Amazônia 

06.03.26 11h45

MÚSICA

Ao lado de Léo Santana, Manu Bahtidão encerra os lançamentos de 'Destino'

Música é composta por Manu em parceria com Thallyson Lima, Ricardus Jr., Bruno Mandioca e Jeff da Sanfona

06.03.26 10h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (06/03)?

O filme “Meu Amigo Enzo” vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

06.03.26 11h00

Quem ainda está na Prova do Líder do BBB 26? Disputa em dupla define liderança da semana

06.03.26 8h48

Pinduca fala ao 'Mangueirosamente' sobre conquistas em 75 anos de música

O Rei do Carimbó conta ao apresentador Ismaelino Pinto sobre a carreira, o preconceito que sofreu ao cantar essa música e outros fatos de uma trajetória singular na música paraense

06.03.26 8h00

FAMOSOS

Jackson Antunes passa por transplante de rim após doação da esposa

Já recuperado e em casa, o ator contou que enfrentou um período delicado de saúde nos últimos meses

06.03.26 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda