Alane Dias se junta à coreógrafa viral Aline Maia para dançar ritmos do Pará, no Rio

A ex-BBB paraense e bailarina Alane Dias se uniu à dançarina e coreógrafa carioca Aline Maia para gravar um vídeo dedicado aos ritmos do Pará. Conhecida nas redes sociais por coreografias que misturam funk, samba e outros ritmos urbanos, Aline compartilhou nos Stories do Instagram, na última quinta-feira (5), um spoiler do encontro entre as duas.

No registro, a dupla aparece assistindo a uma apresentação da banda Calypso enquanto se prepara para a gravação. “Estou muito empolgada. Alane, vou dar tudo de mim”, escreveu a coreógrafa ao mostrar um trecho do momento.

Para a gravação, Aline apostou em um look com bota branca e short com a bandeira do Pará. Alane também entrou no clima e apareceu usando bota de cano alto. O acessório é frequentemente associado ao figurino da cantora Joelma, uma das principais referências do gênero.

O vídeo foi gravado na Ceasa do Rio de Janeiro. A escolha do local teve como objetivo reproduzir o clima do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, cidade natal de Alane. Nas redes sociais, seguidores comentaram a semelhança do cenário com o mercado paraense. “Elas fazem o Ver-o-Peso delas no RJ”, brincou um internauta.

Na manhã desta sexta-feira (6), Aline voltou aos Stories para mostrar os bastidores da preparação e contou que o ensaio exigiu bastante esforço. “Acordei com muita dor no pescoço do ensaio de ontem. Em breve, vocês vão entender o motivo”, disse a dançarina, mantendo o mistério sobre o resultado da coreografia.