Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Alane Dias se junta à coreógrafa viral Aline Maia para dançar ritmos do Pará, no Rio

Dupla recriou no vídeo o clima do Ver-o-Peso em coreografia inspirada em músicas da banda Calypso

Amanda Martins
fonte

Alane Dias e Aline Maia (Instagram / alane)

A ex-BBB paraense e bailarina Alane Dias se uniu à dançarina e coreógrafa carioca Aline Maia para gravar um vídeo dedicado aos ritmos do Pará. Conhecida nas redes sociais por coreografias que misturam funk, samba e outros ritmos urbanos, Aline compartilhou nos Stories do Instagram, na última quinta-feira (5), um spoiler do encontro entre as duas.

VEJA MAIS

image Alane Dias celebra novo álbum dos Gilsons e se derrete por Francisco Gil: 'Dom de emocionar'
O casal assumiu o relacionamento em maio de 2025

image Francisco Gil se declara para Alane Dias após destaque na Grande Rio
Musa da escola no Carnaval 2026 recebeu homenagem carinhosa nos stories do cantor

image Aline Dias, mãe de Alane Dias, assina fantasia com material reciclado para desfile da musa
Parceria artística com sua mãe e stylist, levaram para o Carnaval 2026 diversos looks sustentáveis

No registro, a dupla aparece assistindo a uma apresentação da banda Calypso enquanto se prepara para a gravação. “Estou muito empolgada. Alane, vou dar tudo de mim”, escreveu a coreógrafa ao mostrar um trecho do momento.

Para a gravação, Aline apostou em um look com bota branca e short com a bandeira do Pará. Alane também entrou no clima e apareceu usando bota de cano alto. O acessório é frequentemente associado ao figurino da cantora Joelma, uma das principais referências do gênero.

O vídeo foi gravado na Ceasa do Rio de Janeiro. A escolha do local teve como objetivo reproduzir o clima do Mercado do Ver-o-Peso, em Belém, cidade natal de Alane. Nas redes sociais, seguidores comentaram a semelhança do cenário com o mercado paraense. “Elas fazem o Ver-o-Peso delas no RJ”, brincou um internauta.

Na manhã desta sexta-feira (6), Aline voltou aos Stories para mostrar os bastidores da preparação e contou que o ensaio exigiu bastante esforço. “Acordei com muita dor no pescoço do ensaio de ontem. Em breve, vocês vão entender o motivo”, disse a dançarina, mantendo o mistério sobre o resultado da coreografia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Alane Dias

Aline Maia

cultura

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VEM AÍ!

Alane Dias se junta à coreógrafa viral Aline Maia para dançar ritmos do Pará, no Rio

Dupla recriou no vídeo o clima do Ver-o-Peso em coreografia inspirada em músicas da banda Calypso

06.03.26 15h44

CULTURA

Casa da Cultura amplia atuação no Pará e promove formação em produção cultural em Belém

Oficinas promovidas pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás serão ministradas na Usina da Paz Guamá, em Belém no período de 9 a 13 de março; objetivo é promover a transformação social por meio da economia criativa.

06.03.26 12h26

MÚSICA

“Açaí” é lançada por TRIVIA, banda formada por filho e netos de Djavan, chega às plataformas

Música foi lançada em 1982 no álbum Luz, de Djavan

06.03.26 12h08

MÚSICA

Edilson Moreno e Lohanzinho lançam regravação de Feijão com Arroz 

Em homenagem a Tonny Brasil, o novo single une gerações do brega paraense e faz parte do projeto Cancioneiro da Amazônia 

06.03.26 11h45

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (06/03)?

O filme “Meu Amigo Enzo” vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

06.03.26 11h00

REALITY SHOW

BBB 26: Eliminação de Jordana e Marciele na Prova do Líder gera pedidos de revisão nas redes

Internautas passaram a pedir a revisão do resultado após a dupla ser desclassificada durante a dinâmica de resistência

06.03.26 11h23

OSCAR 2026

Onde assistir ‘O Agente Secreto’? Filme indicado ao Oscar chega ao streaming

Longa brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura estreia na Netflix neste sábado (7)

06.03.26 11h57

POLÍTICA PÚBLICA

Governo do Pará prorroga inscrições para o Programa Semear; veja nova data

Edital da Fundação Cultural do Pará recebe propostas até 12 de março, com financiamento de até R$ 600 mil por projeto

06.03.26 11h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda