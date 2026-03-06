Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Joelma reúne a maior estrutura de palco da carreira no DVD 'Isso É Calypso Tour - etapa Brasília'

Debaixo de chuva, a cantora paraense entrega espetáculo grandioso, com repertório exclusivo, troca de figurino emocionante e 38 bailarinos em cena.

O Liberal
fonte

Joelma lança DVD “Isso é Calypso Tour - Etapa Brasília” (Daniel Jannsens)

Joelma lança nesta sexta-feira (06), nas plataformas de música, o DVD “Isso é Calypso Tour - Etapa Brasília”. O registro audiovisual foi captado na capital federal em 18 de outubro de 2025, debaixo de chuva e diante de milhares de fãs. O espetáculo inédito ocorreu em um palco grandioso, o maior já registrado até hoje na carreira da artista, com um corpo de baile formado por 38 integrantes, ampliando ainda mais a grandiosidade que caracteriza seus shows.

Brasília já havia sido um marco em outra ocasiã, quando em 2006, o DVD de Brasília bateu todos os recordes e registrou mais de dois milhões de cópias vendidas, sendo consagrado com o raríssimo certificado de diamante quíntuplo.

O repertório reúne sucessos que marcaram diferentes fases da trajetória da cantora, além de faixas mais recentes, como a música “Celebrar”. A apresentação conta ainda com as participações especiais da banda Vingadores do Brega e do cantor Wanderley Andrade.

“Brasília sempre me recebe com muito amor. Gravar esse DVD foi especial demais. Foi uma troca linda, uma energia surreal. Eu senti cada voz comigo”, destaca Joelma.

O projeto aposta em uma estética vibrante e na força da experiência ao vivo, uma marca registrada de Joelma ao longo de mais de três décadas de carreira. O lançamento integra a estratégia nacional da artista para 2026 e reforça sua presença nas plataformas digitais, onde acumula números expressivos de visualizações e execuções.

 

Palavras-chave

Cultura

Joelma

Vingadores do Brega

Wanderley Andrade
Música
