Joelma reúne a maior estrutura de palco da carreira no DVD 'Isso É Calypso Tour - etapa Brasília'
Debaixo de chuva, a cantora paraense entrega espetáculo grandioso, com repertório exclusivo, troca de figurino emocionante e 38 bailarinos em cena.
Joelma lança nesta sexta-feira (06), nas plataformas de música, o DVD “Isso é Calypso Tour - Etapa Brasília”. O registro audiovisual foi captado na capital federal em 18 de outubro de 2025, debaixo de chuva e diante de milhares de fãs. O espetáculo inédito ocorreu em um palco grandioso, o maior já registrado até hoje na carreira da artista, com um corpo de baile formado por 38 integrantes, ampliando ainda mais a grandiosidade que caracteriza seus shows.
Brasília já havia sido um marco em outra ocasiã, quando em 2006, o DVD de Brasília bateu todos os recordes e registrou mais de dois milhões de cópias vendidas, sendo consagrado com o raríssimo certificado de diamante quíntuplo.
O repertório reúne sucessos que marcaram diferentes fases da trajetória da cantora, além de faixas mais recentes, como a música “Celebrar”. A apresentação conta ainda com as participações especiais da banda Vingadores do Brega e do cantor Wanderley Andrade.
“Brasília sempre me recebe com muito amor. Gravar esse DVD foi especial demais. Foi uma troca linda, uma energia surreal. Eu senti cada voz comigo”, destaca Joelma.
O projeto aposta em uma estética vibrante e na força da experiência ao vivo, uma marca registrada de Joelma ao longo de mais de três décadas de carreira. O lançamento integra a estratégia nacional da artista para 2026 e reforça sua presença nas plataformas digitais, onde acumula números expressivos de visualizações e execuções.
