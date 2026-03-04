Capa Jornal Amazônia
Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

Gabrielle Borges
fonte

Conhecida pelo repertório voltado à MPB e ao pop romântico, Luiza Possi revelou que deixará esse segmento (Foto: Reprodução)

A cantora Luiza Possi surpreendeu os fãs na última terça-feira (3) ao anunciar uma mudança significativa em sua trajetória artística. Em publicação nas redes sociais, a artista afirmou que está pronta para iniciar uma nova fase profissional após 25 anos dedicados à música.

“É o recado mais difícil e importante que preciso dizer a vocês. Desde os meus 13 anos eu canto e sempre escolhi cantar o amor”, declarou.

Conhecida pelo repertório voltado à MPB e ao pop romântico, Luiza Possi revelou que deixará esse segmento para se dedicar exclusivamente à música gospel. A decisão, segundo ela, representa um novo direcionamento espiritual e artístico.

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções ao longo das mais de duas décadas de carreira.

“Sempre cantei a minha verdade. Nunca me vendi para as modas do mercado em 25 anos. Pelo contrário, muitas vezes fui na contramão e não me arrependo de nada. Conquistei uma carreira premiada, consagrada e eterna”, afirmou.

Último projeto antes da transição

Antes da transição definitiva para o gospel, a artista prepara o lançamento de um novo álbum com músicas românticas. O projeto será o último dentro da proposta que marcou sua carreira até aqui.

A mudança de Luiza Possi para a música gospel já repercute entre fãs e no meio artístico, marcando um novo capítulo na história da cantora brasileira. A atriz Karina Bacchi e a cantora Thaeme foram algumas das famosas que expressaram apoio à decisão de Luiza.

Contudo, foi o comentário do ator Juliano Cazarré que chamou ainda mais atenção. Convertido ao catolicismo em 2017 após um período de ateísmo, Cazarré fez questão de parabenizar a cantora: "Deus abençoe e santifique a tua caminhada. Parabéns pela coragem, pelo amor!", escreveu o ator.

Confira o anúncio

[instagram=DVb8UjjCWJn]

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)

