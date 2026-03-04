Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Marquito segue internado em estado grave após sofrer acidente de moto

Humorista foi extubado no domingo (1º) após procedimento de quatro horas

O Liberal
fonte

Humorista Marquito (Reprodução/ Rede sociais)

O humorista Marquito permanece internado em estado grave, segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (4) pelo Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo. As informações foram compartilhadas pela assessoria de imprensa do SBT.

VEJA MAIS

image Marquito respira sem ajuda de aparelhos, mas estado segue grave, mostra boletim médico
No sábado, 28, ele passou por uma cirurgia na coluna cervical que levou cerca de quatro horas de duração, sendo submetido também a ventilação mecânica.

image Humorista Marquito sofre mal súbito e é hospitalizado em São Paulo
Equipe médica optou por coma induzido para realização de exames na região do tórax

"O paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com estado geral de saúde ainda considerado grave e em acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional", diz um trecho do boletim médico.

De acordo com a nota, o artista apresentou um mal súbito na última quarta-feira (25), enquanto pilotava uma motocicleta, e acabou sofrendo um acidente. O quadro clínico é considerado estável.

Marquito foi extubado no último domingo (1º), após passar por uma cirurgia na coluna que teve duração aproximada de quatro horas. O procedimento ocorreu sem intercorrências. Ele deverá realizar fisioterapia respiratória e iniciar reabilitação motora como parte do processo de recuperação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marquito

cultura

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MUDANÇAS

Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

04.03.26 18h23

BOLETIM MÉDICO

Marquito segue internado em estado grave após sofrer acidente de moto

Humorista foi extubado no domingo (1º) após procedimento de quatro horas

04.03.26 17h42

AFETO

Dira Paes celebra momento raro ao lado dos seis irmãos em Belém

A atriz paraense usou as redes sociais para compartilhar o encontro

04.03.26 17h20

CELEBRIDADES

Dona Onete segue estável e com boa resposta ao tratamento, diz assessoria

A artista paraense foi internada na última sexta-feira (27) com infecção urinária

04.03.26 13h40

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÍDA

Ana Paula Renault especula sobre dinâmica e ida de Juliano Floss ao Quarto Secreto

O dançarino deixou a casa do BBB 26 para encontrar o biólogo, que venceu o Paredão Falso

04.03.26 12h14

BIG BROTHER BRASIL

Que horas Juliano Floss vai entrar no Quarto Secreto do BBB 26? Entenda a dinâmica

O participante Breno foi o escolhido do paredão falso e convidou Juliano para espionar os brothers no Quarto Secreto; veja o horário previsto

04.03.26 10h01

BBB

Quem está no Quarto Secreto do BBB 26? Confira o resultado do Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputavam a vaga na dinâmica

04.03.26 8h16

DINÂMICA

Juliano Floss é convocado para 'desafio' e entra no Quarto Secreto com Breno

Os dois retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite

04.03.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda