Marquito segue internado em estado grave após sofrer acidente de moto

O humorista Marquito permanece internado em estado grave, segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (4) pelo Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo. As informações foram compartilhadas pela assessoria de imprensa do SBT.

"O paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com estado geral de saúde ainda considerado grave e em acompanhamento contínuo da equipe multiprofissional", diz um trecho do boletim médico.

De acordo com a nota, o artista apresentou um mal súbito na última quarta-feira (25), enquanto pilotava uma motocicleta, e acabou sofrendo um acidente. O quadro clínico é considerado estável.

Marquito foi extubado no último domingo (1º), após passar por uma cirurgia na coluna que teve duração aproximada de quatro horas. O procedimento ocorreu sem intercorrências. Ele deverá realizar fisioterapia respiratória e iniciar reabilitação motora como parte do processo de recuperação.