Marquito respira sem ajuda de aparelhos, mas estado segue grave, mostra boletim médico

No sábado, 28, ele passou por uma cirurgia na coluna cervical que levou cerca de quatro horas de duração, sendo submetido também a ventilação mecânica.

Estadão Conteúdo
fonte

Marquito (Reprodução/ Redes sociais)

Marquito apresentou melhora na saúde de acordo com boletim médico divulgado pelo SBT e o Hospital Nipo-Brasileiro neste domingo, 1.º de março. O assistente de palco de Ratinho foi extubado e respira de forma espontânea, apesar de seguir em estado grave.

Ele deve passar por fisioterapia respiratória e reabilitação motora.

O acidente de Marquito

Marquito sofreu um acidente de moto na região da Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo, onde vive, na quinta-feira, 26. Sofreu ferimentos no rosto e uma fratura na costela.

Seu veículo atingiu outra moto, dirigida por um enfermeiro, que acabou prestando os primeiros socorros e manobras de reanimação no local, acionando em seguida o resgate.

Marquito estava sedado para realização de exames e tratamentos no hospital. No sábado, 28, passou por uma cirurgia na coluna cervical que levou cerca de quatro horas de duração, sendo submetido também a ventilação mecânica.

Ele segue sem previsão de alta do hospital. Confira abaixo a íntegra da nota divulgada pelo SBT:

"O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli encontra-se neste domingo, 1.º, extubado, em ventilação espontânea, com necessidade de fisioterapia respiratória e início de reabilitação motora, de acordo com a tolerância clínica.

O estado geral permanece grave, com necessidade de cuidados intensivos e reavaliações seriadas. Novas atualizações poderão ser divulgadas conforme evolução e critérios assistenciais e institucionais."

.
