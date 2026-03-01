Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Após desmaio, Ivete Sangalo revela que fará cirurgia neste domingo (1º)

Cantora não informou o motivo do procedimento; dias atrás, ela desmaiou em casa e sofreu ferimento no rosto

Hannah Franco
fonte

Ivete Sangalo fará procedimento cirúrgico neste domingo após mal-estar (Reprodução/Instagram)

A cantora Ivete Sangalo anunciou que passará por uma cirurgia neste domingo (1º). O comunicado foi feito durante uma apresentação realizada no sábado (28), em São Paulo. O motivo da operação não foi divulgado.

Dias antes, a artista relatou ter sofrido um mal-estar em casa, em Salvador. Segundo ela, houve um desmaio, seguido de queda, que resultou em um ferimento no rosto. A cantora recebeu alta hospitalar na manhã seguinte.

Durante o show no ginásio do Ibirapuera, Ivete afirmou que conversou com o médico antes de decidir pelo procedimento.

“Conversei com o meu médico e falei: ‘Eu tenho que fazer uma cirurgia. Vou fazer amanhã, às 8 horas da manhã, e vai dar tudo certo’. Por que quem vai estar comigo? Deus”, declarou.

O anúncio ocorreu durante apresentação com o Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. No palco, Ivete disse que considerava importante estar presente naquele momento.

“Eu acho que a gente vai falar de fé e não vai existir lugar melhor para eu captar a energia boa da fé, das pessoas de bem, das orações aqui nessa noite. Eu tinha que estar aqui para o meu dever com Deus”, afirmou.

A cantora também comentou sobre o olho machucado após a queda. “Eu vou com o olho roxo mesmo, porque eu sou bonita demais e o que um olho roxo faria comigo? Nada”, disse.

Até o momento, não há detalhes sobre o tipo de cirurgia nem sobre o período de recuperação.

Desmaio ocorreu na residência da cantora

Na sexta-feira (27), em outro show no mesmo local, Ivete já havia falado sobre o episódio. Segundo o relato, o desmaio aconteceu durante o dia, em sua residência.

“Aconteceu que eu tive um desmaio na minha casa, durante o dia, caí e bati a cabeça no chão. Desmaiei mesmo, me machuquei, como vocês podem ver”, contou.

Ela afirmou que, ao chegar ao hospital, interpretou o ocorrido como um livramento. “Meu Deus, o Senhor evitou algo pior”, disse.

Em seguida, relatou que refletiu sobre a própria saúde. “Ele falou assim para mim: ‘Minha filha, cuide da sua vida’. E cuidar da minha vida é cuidar da mente, do corpo, da saúde mental e física”, declarou.

Palavras-chave

ivete sangalo
Cultura
.
