Morre o ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos

Morreu na manhã deste sábado (28) o ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital Copa Star, onde ele estava internado. O hospital lamentou a partida do artista e se solidarizou com família e amigos.

"O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes".

Dennis deixa três filhos e uma série de produções que marcaram a TV Brasileira. A pedido da família, a causa da morte não foi divulgada.

Carreira

Dennis ficou conhecido por seus trabalhos na direção e em elencos de novelas da TV Globo, emissora na qual entrou em 1975, como ator. Desde que assumiu o posto de direção de audiovisuais da empresa, foi responsável por projetos como "Roda de Fogo", "Vale Tudo", "Celebridade", "Paraíso Tropical" e "Lado a Lado".