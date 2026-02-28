Capa Jornal Amazônia
Exilado BBB 26: saiba quem vai morar fora da casa

Estadão Conteúdo

Breno foi o perdedor da dinâmica do Exilado no BBB 26 e vai morar fora da casa por um dia. Os brothers se dividiram em dois grupos de seis pessoas. Jordana e Cowboy foram sorteados pela líder, Samira, e acabaram responsáveis pelos times. Veja abaixo quem cada um escolheu.

No sábado, 28, o brother poderá indicar um participante ao paredão. O indicado vai trocar de lugar com o exilado e também terá de morar fora da casa do reality.

Veja quem Jordana e Cowboy escolheram na dinâmica

Jordana

- Jonas - Gabriela - Solange - Juliano - Ana Paula

Cowboy

- Marciele - Babu - Leandro - Chaiany - Milena

A berlinda será completamente formada no domingo, 1º. A eliminação, porém, não ocorre na terça, já que o paredão desta semana é falso. O mais votado pelo público irá para o Quarto Secreto sem que os demais participantes saibam.

Entenda a formação do paredão:

- Uma pessoa imunizada pelo anjo ou duas, caso o vencedor abra mão do vídeo da família para conquistar imunidade extra;

- Um emparedado indicado pelo exilado;

- Um indicado pelo líder;

- O mais votado pela casa;

- O indicado do líder ainda terá direito a contragolpe;

- Três participantes disputam a Prova Bate e Volta, e um escapa.

Informação privilegiada antecipou dinâmica

A dinâmica do Exilado já tinha sido parcialmente antecipada ao público após Alberto Cowboy conquistar uma informação no Ganha-Ganha. Ele optou por receber R$ 10 mil e a dica estratégica, abrindo mão de dobrar o valor.

O recado indicava que o último colocado na atividade da semana sofreria consequências relevantes no jogo, mas os detalhes não foram revelados a ele.

Cultura
.
