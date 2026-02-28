Carnaval 2026: Matinha e Boêmios abrem a festa em Belém na 2ª noite de desfile

A segunda noite do desfile oficial das escolas de samba do Grupo Especial do CarnaBelém 2026 será aberta, a partir das 21h deste sábado (28), pelas agremiações Escola de Samba da Matinha e Boêmios da Vila Famosa, do Distrito de Icoaraci. Nesta quarta e última reportagem da série “Carnaval de Belém: tradição e cultura das escolas de samba’, da Rádio Liberal +, veiculada em conjunto com os jornais O Liberal e Amazônia e o canal O Liberal no YouTube, é abordada a expectativa dos dirigentes e os preparativos da Escola de Samba da Matinha e da Boêmios da Vila Famosa.

Ambas agremiações se inserem na disputa acirrada entre as oito escolas de samba do Grupo Especial em busca do título máximo do CarnaBelém 2026. A programação da noite deste sábado (28), além das escolas da Matinha e Boêmios da Vila Famosa, vai contar com uma apresentação muito especial do Bloco Afro Axé do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), que quer dizer “força negra” em Iorubá (língua originária da África Ocidental).

O Axé Dudu traz para o Carnaval 2026, além da luta antirracista e contra todas as formas de preconceito, a homenagem ao orixá

Oxumarê, divindade da dualidade e da transformação e diversidade. O bloco existe desde 1987 e, em 2019, retornou com força total. O Axé Dudu vai estar na avenida com cerca de 150 pessoas, entre músicos e brincantes. Além de abrir o desfile do Grupo Especial neste sábado (28), o bloco vai estar no bairro da Cremação neste domingo (1º), saindo da sede do Cedenpa às 16h.

E tem muito mais: o público vai conferir o desfile das escolas Quem São Eles, do bairro do Umarizal, e da Deixa Falar, do bairro da Cidade Velha.

Maria Padilha

A Escola de Samba da Matinha vai desfilar com o enredo “Iá! É na Matinha que a Padilha vai girar!”. O carnavalesco Eduardo Wagner explica que se trata de uma homenagem a Maria Padilha, entidade de Umbanda, muito conhecida no Brasil todo. “Embora seja da Umbanda, também é presente em vários terreiros e casas de religiões de matriz africana e afro-indígena no Brasil. Além de contar a história da entidade, a história dela em vida como Maria de Padilla, amante do Rei de Castela (Dom Pedro I de Castela, no século XIV), o enredo quer também apresentar uma aproximação dela com a figura da mulher que foi injustiçada, da mulher vítima da sociedade patriarcal, da injustiça, da desvalorização, da misoginia como um todo”.

Maria Padilha, como a primeira Pombagira das religiões de matriz africana, traz toda uma história, todo o contexto da mulher que foi injustiçada, que foi maltratada, como acrescenta Eduardo Vagner. A Escola de Samba da Matinha teve uma preparação de oito meses para a exibição na Aldeia Amazônica, com 1.400 brincantes.

Santo Antônio

“Folia para Antônio o santo milagroso” é o enredo que a escola de samba Boêmios da Vila Famosa vai mostrar ao público na Passarela do Samba. O presidente da escola, Arlindo Júnior, explica do que se trata. “Esse enredo vem de um pedido da minha esposa Michele Araújo, que é vice-presidente da escola. Entendemos que o nosso santinho nos deu muitas graças, nos abençoou com a vinda do nosso filho e em outras promessas que foram feitas e alcançadas”.

“Uma das promessas era de que se um dia a nossa escola chegasse ao Grupo Especial nós iríamos fazer uma grande homenagem ao nosso Santo Antônio”, ressalta Arlindo Júnior. A escola vai se apresentar com 1.100 brincantes, e, sobretudo, com muita garra em busca do título do Grupo Especial.

A apuração das notas referentes ao desfile das escolas de samba do Grupo Especial ocorrerá a partir das 18h desta terça-feira (3), na Aldeia Amazônica David Miguel.

Confira a programação do desfile do dia 28:

21h - Bloco Afro Axé Dudu do Cedenpa

22h - Escola de Samba da Matinha

23h15 - Escola de Samba Boêmios da Vila Famosa

00h30 - Associação Carnavalesca Recreativa e Cultural Império de Samba Quem São Eles

01h45 - Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco Deixa Falar