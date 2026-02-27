Capa Jornal Amazônia
João Lucas abre o jogo sobre suposto fim de casamento com Sasha Meneghel: 'Distante'

Nas mídias sociais, alguns fãs do casal notaram que os dois não estariam "tão próximos" como antigamente

Victoria Rodrigues
fonte

Sasha Meneghel e João Lucas são casados desde 2021. (Foto: Reprodução/ Instagram | @sashameneghel)

Nos últimos dias, algumas pessoas começaram a especular na internet sobre o suposto fim do casamento da modelo Sasha Meneghel com o cantor João Lucas, isso porque os fãs notaram a ausência da filha da Xuxa no perfil do artista. Na noite desta quinta-feira (26), por exemplo, o cantor abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para responder alguns questionamentos das pessoas e recebeu uma pergunta inusitada.

Na dinâmica dos stories, um usuário questionou: "Você e Sasha terminaram? Estou percebendo vocês um pouco distantes, impressão minha?". Logo em seguida, João Lucas fez um vídeo para responder à pergunta. "É, a gente está distante mesmo. Deixa eu ficar mais perto dela, espera aí", disse o artista em tom de ironia enquanto se aproximava de Sasha Meneghel.

Polêmicas envolvendo João Lucas

Desde que João Lucas se casou com Sasha Meneghel em maio de 2021, o relacionamento deles é alvo de polêmicas que os usuários reproduzem nas redes sociais, como por exemplo as críticas com relação à aparência do cantor depois que ele começou a investir na carreira. Ou até mesmo da vez em que o artista, que já foi muito dedicado à religião, disse que "os crentes são chatos" e que "nem Jesus aguenta".

Em outra ocasião, um vídeo do cantor que viralizou na internet mostrou Sasha, Bruna Marquezine e Shawn Mendes em cima de um trio elétrico durante o carnaval de Salvador em 2026. Na época, um usuário do X alegou que João Lucas não seria famoso o bastante para estar com eles. "Esse namorado da Sasha precisa entender que ele não é o famoso e isso é tão perceptível", escreveu uma pessoa.

Incomodado com o comentário, o cantor, que acompanhou o desfile carnavalesco no circuito Barra-Ondina junto com os amigos, resolveu utilizar o humor mais uma vez para responder à pergunta que ultrapassou mais de 1 milhão de visualizações na plataforma. "Você sabe que ali eu não me senti famoso, mas AGORA que você hitou falando de mim, eu me sinto", revelou João Lucas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

joão lucas

sasha meneghel

casamento

pergunta

usuário
