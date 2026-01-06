Xuxa defende Sasha e Bruna Marquezine de críticas e ataca haters

A apresentadora Xuxa Meneghel saiu em defesa de sua filha, a modelo Sasha Meneghel, e da melhor amiga dela, a atriz Bruna Marquezine, após a amizade das duas ter sido criticada nas redes sociais.

Durante a virada do ano novo de 2025 para 2026, as duas amigas compartilharam fotos juntas e, na legenda, se identificaram por seus apelidos de infância - "Sassa" e "Bubu". A postagem, no entanto, irritou uma influenciadora de moda, que gravou um vídeo questionando a amizade das duas.

"Uma amizade que me irrita: Bruna Marquezine com a Sasha. Se engulam, se comam. Meu Deus do céu. Trinta anos e chamando a amiga de 'Bubu'. Ah, vai ver se eu estou na esquina", afirmou Isa Rabello.

O vídeo viralizou nas redes sociais e chegou até o marido de Sasha, o cantor João Lucas. Ele compartilhou a publicação nesta segunda-feira, 5, em seu perfil no Instagram e rebateu as críticas, dizendo que era "impressionante ver alguém começar o ano com tanta energia negativa."

Xuxa também saiu em defesa da filha nesta segunda-feira, 5. Em uma postagem da Sasha, a apresentadora não poupou palavras nos comentários. Xuxa explicou que os apelidos carinhosos de ambas foram dados por ela, visto que as amigas se conheceram quando Sasha tinha apenas dois anos.

"A minha Bubu e minha Sassa são lindas e bem-amadas. As outras pessoas chamarei de 'MAMÁS': mal-amadas e mal-comidas. Por isso falam mal dessas duas meninas lindas, mulheres vitoriosas e amigas. Às 'mamás' invejosas: beijinho no ombro e tchau, tchau", finalizou a apresentadora.