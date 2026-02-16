João Lucas rebate crítica após vídeo com Sasha, Bruna Marquezine e Shawn Mendes viralizar

Um vídeo de João Lucas no carnaval de Salvador acabou puxando uma discussão nas redes sociais. O cantor foi filmado em cima do trio de Ivete Sangalo, acompanhado da esposa, Sasha Meneghel, e dos amigos Bruna Marquezine e Shawn Mendes.

A gravação circulou no X e gerou um comentário direcionado ao artista, questionando sua visibilidade em meio ao grupo.

"Esse namorado da Sasha precisa entender que ele não é o famoso e isso é tão perceptível", escreveu um usuário ao publicar o registro.

A postagem ultrapassou 1 milhão de visualizações e chamou atenção do próprio João Lucas, que decidiu responder.

Em tom irônico, ele comentou: "Você sabe que ali eu não me senti famoso, mas AGORA que você hitou falando de mim, eu me sinto "

João Lucas e Sasha estão juntos desde 2020. A filha de Xuxa e Bruna mantêm uma amizade próxima e aparecem com frequência em encontros e eventos.

O grupo acompanhou o desfile no circuito Barra-Ondina, um dos principais pontos do carnaval de Salvador.

A presença de Bruna Marquezine ao lado de Shawn Mendes também chamou atenção por marcar a primeira vez em que a atriz apareceu com o cantor durante a folia.

Ainda em clima de bastidores, Bruna e Shawn também passaram pelo camarim para encontrar Ivete antes da apresentação.