Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ivete Sangalo interrompe show e anuncia cirurgia; entenda o que aconteceu!

Segundo Ivete, após o ocorrido, ela teria descoberto essa pré-disposição ao desmaio.

Estadão Conteúdo
fonte

Ivete Sangalo, a Rainha do Axé, é uma das atrações do "Show da Virada" (Globo/Fábio Rocha)

A cantora Ivete Sangalo revelou, durante uma apresentação, em São Paulo, no sábado, 28, que teria de passar por uma cirurgia e seria já neste domingo, 1º de março. A intervenção foi anunciada após a cantora ter sofrido um mal-estar e desmaiado, na quarta-feira, 25, em sua mansão, em Salvador (BA). Ela sofreu dois cortes no rosto e precisou ser internada.

Ivete Sangalo não revelou qual o motivo da cirurgia, nem o local onde seria realizada.

A assessoria de Ivete informou que apenas a cantora falaria a respeito em suas redes sociais "quando for pertinente".

O que aconteceu com Ivete Sangalo

A queda sofrida por Ivete causou ferimentos no rosto e a levou para o hospital. No dia seguinte, a cantora postou um vídeo em sua rede social alegando que o desmaio foi decorrente de desidratação. "Esta noite eu tive uma diarreia muito intensa, provavelmente uma virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro."

Em uma das idas ao banheiro, a cantora desmaiou e caiu. Ivete foi socorrida e ficou internada no Hospital Aliança, em Salvador, mas recebeu alta no dia seguinte.

"Estou ótima, já tive alta. Os médicos chegaram à conclusão que tive um vasovagal. Um desmaio, no meu caso, por causa da desidratação que tive em função de uma super diarreia. Supõe-se que foi uma virose, porque agora já estou bem. Posso ter comido algo estragado, mas não sei, difícil determinar", explicou a artista.

Síndrome vasovagal

Segundo Ivete, após o ocorrido, ela teria descoberto essa pré-disposição ao desmaio.

A síndrome vasovagal é uma causa comum de desmaio relacionada à ativação do nervo vago, parte do sistema nervoso parassimpático. Quando ativado, há queda brusca da frequência cardíaca e da pressão arterial. A síndrome pode ser provocada por exposição excessiva ao calor, ficar muito tempo em pé, dor ou estresse emocional.

Agenda intensa

Ivete é uma das cantoras brasileiras mais requisitadas para animar o Carnaval de rua e, no deste ano, cumpriu uma agenda recheada de shows e apresentações.

Cirurgia anunciada durante show em SP

Ela anunciou a cirurgia durante um show no sábado, 28, no Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, no Ibirapuera, após se referir à queda que havia sofrido.

Disse que havia conversado com seu médico e que a cirurgia seria na manhã deste domingo. "Vai dar tudo certo porque, quem vai estar comigo? Deus", disse.

Ivete também comentou que encara o momento como um aprendizado pessoal. "Acredito que Deus jamais escreveria isso para mim se não fosse para tirar uma lição maravilhosa e positiva dessa história. Então, eu tinha que estar aqui, é o meu dever com Deus. E eu vim com o olho roxo mesmo porque eu sou bonita demais. O que um olho roxo faria comigo? Nada", afirmou.

As duas apresentações de Ivete em São Paulo fizeram parte da turnê Canções de Esperança, do Coro do Tabernáculo, que tem sede em Utah, nos Estados Unidos.

Ivete Clareou 2026

Os problemas de saúde e a anunciada cirurgia acontecem no momento em que Ivete Sangalo está prestes a iniciar uma maratona de shows pelo País, no Ivete Clareou 2026.

Do dia 4 de abril a 12 dezembro, ela realiza shows em Florianópolis (SC), Recife (PE), Rio (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Salvador (BA), além de Ribeirão Preto e Campinas, no interior paulista.

Em agosto de 2022, a cantora passou por uma cirurgia bem-sucedida no braço esquerdo após sofrer uma fratura no punho enquanto esquiava no Chile. A artista, que recebeu uma placa de titânio no osso fraturado, compartilhou a recuperação nas redes sociais, mostrando o braço engessado e agradecendo à equipe médica do Hospital Aliança, em Salvador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IVETE SANGALO/CIRURGIA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

Samuel de Assis celebra trajetória artística e o Carnaval de Belém no Camarote Miltons

Muso da Beija-Flor e protagonista de grandes sucessos da TV Globo, o ator aterrissa em Belém para prestigiar os desfiles oficiais como convidado especial da ESA. Ele destaca o papel do Carnaval como ferramenta de resistência e celebra a representatividade negra nas telas e nas avenidas

28.02.26 8h00

CARNAVAL 2026

Exclusivo: Mestre Ciça fala sobre promessa de parar de fumar e fama de ‘onipresente’

Pela primeira vez em 50 anos, mestre participa de carnaval fora do Rio de Janeiro, ele revelou detalhes sobre promessa e meme

27.02.26 11h33

MÚSICA

Isadora Pompeo, Jefferson & Suellen e Novo Som são atrações do 'Vem Louvar Pará' em Breves

Após reunir 100 mil pessoas em Belém, o festival gospel chega à Ilha do Marajó com grandes nomes da música cristã

27.02.26 11h03

JUSTIÇA

Foragido, pai da melhor amiga de Virginia é preso em Goiânia por tráfico de drogas

Pai de Duda Freire possui uma ficha criminal extensa, com condenações definitivas que somam 18 anos de reclusão por crimes de tráfico de drogas e associação criminosa

27.02.26 9h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPERAÇÃO

Após desmaio, Ivete Sangalo revela que fará cirurgia neste domingo (1º)

Cantora não informou o motivo do procedimento; dias atrás, ela desmaiou em casa e sofreu ferimento no rosto

01.03.26 15h05

'TE MANCA'

VÍDEO: Babu provoca Chaiany no BBB 26 e leva resposta: 'Tem idade pra ser meu pai'

Interação entre os participantes movimentou a tarde deste domingo (1º); sister chamou ator de ‘papito’ durante conversa na área externa

01.03.26 15h16

LUTO

Morre o ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos

Dennis se notabilizou como um dos principais nomes da TV e deixa três filhos

28.02.26 12h27

NTES X DEPOIS

30 anos de Mamonas Assassinas: veja como está a musa de ‘Pelados em Santos’ hoje em dia

Três décadas após sucesso dos Mamonas Assassinas, atriz e radialista relembra bastidores do clipe que marcou os anos 1990

01.03.26 16h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda