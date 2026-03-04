Dira Paes celebra momento raro ao lado dos seis irmãos em Belém

A atriz paraense Dira Paes aproveitou uma "folga" nas gravações da novela Três Graças, da TV Globo, para visitar a família em Belém e celebrar o aniversário da irmã Eneida Paes. Nesta quarta-feira (4), a artista usou as redes sociais para compartilhar tamém um registro raro ao lado dos seis irmãos.

No clique publicado, a artista aparece reunida com Eneida, Edickson, Edckson, Ecleida, Edir e Pedro em clima de carinho. “Os 7 irmãos Fonseca Paes juntinhos como a gente gosta, mas que demora acontecer. Amo vocês e já estou com saudades!!!”, escreveu.

Em um post anterior, Dira falou sobre a sensação de estar de volta à sua terra e reencontrar os familiares. "Coisa boa é me cercar desses abraços, sorrisos, boas lembranças, desse monte de criança, das tias, primas e sobrinhos", disse.