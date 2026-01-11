Capa Jornal Amazônia
Dira Paes sobre irmã Henriqueta: 'uma heroína brasileira'

A atriz paraense disse que irmã Henriqueta "dedicou sua vida em defesa dos direitos das crianças e adolescentes”

Dilson Pimentel
fonte

Dira Paes lamentou a morte da irmã Henriqueta: "Hoje me despeço da minha amiga Irmã Henriqueta, uma heroína brasileira que dedicou sua vida em defesa dos direitos das crianças e adolescentes" (Foto: Instagram da atriz Dira Paes)

A atriz paraense Dira Paes lamentou a morte da irmã Henriqueta Cavalcante. “Hoje me despeço da minha amiga Irmã Henriqueta, uma heroína brasileira que dedicou sua vida em defesa dos direitos das crianças e adolescentes”, escreveu. Ela morreu em um acidente de trânsito, no sábado (10), na rodovia BR-230, na Paraíba.

Dira afirmou que, entre muitos dos seus feitos incansáveis pelos direitos humanos, irmã Henriqueta foi fundadora do @institutodomazcona. “E foi a inspiração para a minha personagem Aretha em @manasfilme. Dona de um dos abraços mais afáveis, uma confiança que motivava e uma força que se reconhecia só de olhar”, afirmou.

Ainda segundo Dira Paes, irmã Henriqueta “era amada por todos nós, e amava todos aqueles que ela reconhecia como pares de sua luta incondicional pelo amor à vida. Meu abraço a toda sua família, meus sentimentos profundos. Jamais te esqueceremos. Você continuará viva em nós”.

 VEJA MAIS:

image Reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira lamenta morte da irmã Henriqueta
"Uma mulher cuja trajetória foi marcada pela coragem, pela ética e por um incansável compromisso com a justiça social no Marajó”, escreveu

image 'Manas' põe foco em casos de exploração sexual infantil na Ilha do Marajó
Manas chega neste final de semana aos cinemas brasileiros

Dira Paes viveu a personagem Aretha no premiado 'Manas', filme de Marianna Brennand que retrata a violência sexual na Ilha do Marajó, no Pará. Na trama, Marcielle, uma adolescente de 13 anos que enfrenta um cenário de violência na Ilha do Marajó. Dira interpreta a delegada Aretha, inspirada em duas pessoas reais - uma delas, a ativista irmã Henriqueta. Dirigido por Marianna Brennand, o longa-metragem "Manas" foi coproduzido por Globo filmes e Canal brasil. Em novembro de 2025, irmã Henriqueta foi uma das premiadas na edição especial Amazônia do "Mulheres Inspiradoras do Ano".

 

 

Palavras-chave

dira paes classifica irmã henriqueta como uma heroína brasileira

marajó
Pará
.
