Dira Paes sobre irmã Henriqueta: 'uma heroína brasileira'

A atriz paraense Dira Paes lamentou a morte da irmã Henriqueta Cavalcante. “Hoje me despeço da minha amiga Irmã Henriqueta, uma heroína brasileira que dedicou sua vida em defesa dos direitos das crianças e adolescentes”, escreveu. Ela morreu em um acidente de trânsito, no sábado (10), na rodovia BR-230, na Paraíba.

Dira afirmou que, entre muitos dos seus feitos incansáveis pelos direitos humanos, irmã Henriqueta foi fundadora do @institutodomazcona. “E foi a inspiração para a minha personagem Aretha em @manasfilme. Dona de um dos abraços mais afáveis, uma confiança que motivava e uma força que se reconhecia só de olhar”, afirmou.

Ainda segundo Dira Paes, irmã Henriqueta “era amada por todos nós, e amava todos aqueles que ela reconhecia como pares de sua luta incondicional pelo amor à vida. Meu abraço a toda sua família, meus sentimentos profundos. Jamais te esqueceremos. Você continuará viva em nós”.

Dira Paes viveu a personagem Aretha no premiado 'Manas', filme de Marianna Brennand que retrata a violência sexual na Ilha do Marajó, no Pará. Na trama, Marcielle, uma adolescente de 13 anos que enfrenta um cenário de violência na Ilha do Marajó. Dira interpreta a delegada Aretha, inspirada em duas pessoas reais - uma delas, a ativista irmã Henriqueta. Dirigido por Marianna Brennand, o longa-metragem "Manas" foi coproduzido por Globo filmes e Canal brasil. Em novembro de 2025, irmã Henriqueta foi uma das premiadas na edição especial Amazônia do "Mulheres Inspiradoras do Ano".