Campus Marabá da Unifesspa recebe visita oficial do ministro da Educação nesta sexta-feira (27)

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) recebe, nesta sexta-feira (27), às 15h, no auditório da Unidade III, em Marabá, a visita oficial do ministro da Educação, Camilo Santana, que cumpre agenda institucional na Universidade. A programação incluirá a inauguração das Estruturas Acadêmicas/Bloco Multiuso do Campus de Santana do Araguaia, visita às obras nos campi de Marabá (Unidades II e III), assinatura da ordem de serviço da obra remanescente do Restaurante Universitário do Campus Marabá (Unidade II) e assinatura da portaria de autorização do curso de Medicina na Unifesspa, Campus Marabá.

As obras do prédio administrativo, salas de aula e laboratórios do Instituto de Geociências e Engenharias (IGE), possui área de 3.317,40m², investimento de R$ 22.716.791,11 milhões e está com 44% da obra concluída. O projeto contempla setor administrativo, empresas juniores, urbanização de entorno, adequação de calçadas e sistema viário, além de instalação de passarela coberta.

Também será assinada a ordem de serviço da obra remanescente do Restaurante Universitário da Unidade II. O espaço contará com cozinha industrial composta por áreas de estocagem, higienização, produção e distribuição de gêneros alimentícios, refeitório com 132 lugares e capacidade para atender 950 comensais no horário de almoço, setores administrativos de suporte, além de arborização de entorno, adequação de calçadas e instalação de passarela coberta. A obra possui área de 1.385,08m² e investimento de R$ 5.798.768,83 milhões.

Curso de Medicina

Durante a agenda do ministro, está prevista ainda a assinatura da portaria de autorização do curso de Medicina na Unifesspa, campus Marabá. Para o reitor da Unifesspa, Francisco Ribeiro, a visita do ministro representa um momento estratégico para a instituição.

“A presença do ministro Camilo Santana reafirma o compromisso com a consolidação da nossa infraestrutura e com a ampliação da oferta de cursos. A assinatura da ordem de serviço do Restaurante Universitário fortalece a política de permanência estudantil, enquanto a autorização do curso de Medicina representa um avanço significativo para a formação na área da saúde”, destacou.

Obras

No campus Marabá – Unidade III (Cidade Universitária), o ministro poderá visitar as obras do novo Bloco de Laboratórios e Administrativo do Instituto de Ciências Humanas (ICH), com auditório, gabinetes e secretarias, além de estacionamento, arborização de entorno, adequação de calçadas e instalação de passarela coberta. O prédio possui área de 2.867,08m², investimento de R$ 13.915.101,39 milhões e está com 24% de execução.

Durante o evento também será entregue o diploma de ordem número 7.000 da Unifesspa, sendo um marco importante quanto às ações da instituição de ensino na região. A visita integra a agenda institucional do Ministério da Educação na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

Serviço

O quê: Visita do Ministro da Educação, Camilo Santana

Quando: Sexta-feira, 27.02, no auditório da unidade III da Unifesspa

Solenidade: 15h30