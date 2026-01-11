Reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira lamenta morte da irmã Henriqueta

Em suas redes sociais, o reitor da Universidade Federal do Pará, Gilmar Pereira, lamentou a morte da irmã Henriqueta Cavalcante, que faleceu, em um acidente de trânsito, na Paraíba, no sábado (10). "Recebo com profunda tristeza a notícia do falecimento da Irmã Henriqueta, uma amiga querida e mulher cuja trajetória foi marcada pela coragem, pela ética e por um incansável compromisso com a justiça social no Marajó”, escreveu.

“Sua atuação na defesa das crianças e no enfrentamento das violações de direitos marcou uma geração e abriu caminhos de proteção e dignidade para tantas famílias da região. O legado de Irmã Henriqueta seguirá inspirando todos nós que acreditamos em uma sociedade mais justa, humana e solidária”, afirmou. O reitor Gilmar Pereira transmitiu seus sentimentos aos familiares, amigos, missionários e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar de sua caminhada e de sua causa.

