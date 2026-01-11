Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Governador Helder decreta luto oficial de três dias pela morte da irmã Henriqueta

"Uma das maiores referências na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em nosso Estado", disse o governador

Dilson Pimentel
fonte

O governador Helder Barbalho decretou luto oficial de três dias pela morte da irmã Henriqueta, ocorrida, no sábado, em um acidente de trânsito no Nordeste (Foto: Redes sociais)

O governador Helder Barbalho decretou luto oficial de três dias pela morte da irmã Henriqueta, ocorrida, no sábado (10), em um acidente de trânsito no Nordeste. "Recebo com profunda tristeza a notícia do falecimento da irmã Henriqueta, uma das maiores referências na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em nosso Estado", escreveu o governador em suas redes sociais. "Decreto luto oficial de três dias. Manifesto solidariedade aos familiares, amigos e a todos que seguem sua missão", afirmou.

No sábado, o Instituto de Direitos Humanos Dom José Luis Azcona informou, por meio de nota, o falecimento de sua presidente, Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, conhecida como Irmã Henriqueta, vítima de um acidente de trânsito na rodovia BR-230, na Paraíba. O capotamento ocorreu por volta das 17 horas, nas proximidades da entrada do distrito de Galante, quando o veículo em que ela estava seguia de Campina Grande para João Pessoa.

VEJA MAIS:

image Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230
O acidente que ceifou a vida de Irmã Henrique ocorreu na tarde deste sábado (10)

image Luta por Direitos Humanos ganha o novo Instituto Dom José Luís Azcona (IDA)
O IDA será lançado nesta sexta-feira, 17, e será presidido pela Irmã Henriqueta Cavalcante.

"Imã Henriqueta certamente está em paz e na luz eterna, junto ao amado bispo Dom Azcona. Ela abriu mão de ter uma vida pessoal para se doar aos que mais precisavam de ajuda. Empenhada verdadeiramente na busca pela justiça e paz, ela dedicou sua vida a ajudar os outros, principalmente os mais vulneráveis, e ao combate ao abuso e exploração infantojuvenil, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, violência contra a mulher e idosos, racismo e discriminação por qualquer meio", informou o comunicado.

Religiosa, professora, defensora incansável dos direitos humanos com reconhecimento nacional e internacional, Irmã Henriqueta viajava com frequência pelo interior do Pará, principalmente pelo arquipélago do Marajó, fazendo palestras e organizando redes de proteção.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

governador helder decreta luto oficial de três dias pela morte da irmã henriqueta

marajó
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CONSUMO

Pará tem a 3ª maior alta no uso de energia elétrica do país em novembro de 2025

Consumo no estado cresceu 6,7%, impulsionado pelo calor e pela indústria, na contramão da queda nacional

11.01.26 9h15

CRESCIMENTO

Economia criativa transforma saberes amazônicos em renda e emprego no Pará

Com força da gastronomia e dos pequenos negócios, setor cresce acima do período pré-pandemia e projeta Belém no Brasil e no exterior

11.01.26 8h30

TRAGÉDIA

Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230

O acidente que ceifou a vida de Irmã Henrique ocorreu na tarde deste sábado (10)

10.01.26 22h25

POLÍCIA

Casos de pesca predatória crescem 50% no Pará

Esse crime acontece a partir da exploração de recursos aquáticos de forma insustentável, utilizando métodos ilegais. Em 2025, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) contabilizou, de janeiro a outubro, 15 ocorrências, enquanto em 2024 foram 10

10.01.26 18h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

TRAGÉDIA

Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230

O acidente que ceifou a vida de Irmã Henrique ocorreu na tarde deste sábado (10)

10.01.26 22h25

LUTO

Governador Helder decreta luto oficial de três dias pela morte da irmã Henriqueta

"Uma das maiores referências na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em nosso Estado", disse o governador

11.01.26 8h53

TURISMO

Barco-carro com visual de luxo vira atração nas águas de Alter do Chão, no Pará

Veículo do tipo jet boat possui design inspirado em modelos McLaren e opera com oferta de passeios turísticos

10.01.26 15h42

DOENÇA DE CHAGAS

Homem morre após consumir açaí e caso de doença de Chagas é investigado em Ananindeua

Prefeitura confirmou óbito de um homem de 26 anos e interditou pontos de venda de açaí como medida preventiva

06.01.26 21h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda