governador helder decreta luto oficial de três dias pela morte da irmã henriqueta

O governador Helder Barbalho decretou luto oficial de três dias pela morte da irmã Henriqueta, ocorrida, no sábado (10), em um acidente de trânsito no Nordeste. "Recebo com profunda tristeza a notícia do falecimento da irmã Henriqueta, uma das maiores referências na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em nosso Estado", escreveu o governador em suas redes sociais. "Decreto luto oficial de três dias. Manifesto solidariedade aos familiares, amigos e a todos que seguem sua missão", afirmou.

No sábado, o Instituto de Direitos Humanos Dom José Luis Azcona informou, por meio de nota, o falecimento de sua presidente, Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, conhecida como Irmã Henriqueta, vítima de um acidente de trânsito na rodovia BR-230, na Paraíba. O capotamento ocorreu por volta das 17 horas, nas proximidades da entrada do distrito de Galante, quando o veículo em que ela estava seguia de Campina Grande para João Pessoa.

VEJA MAIS:

"Imã Henriqueta certamente está em paz e na luz eterna, junto ao amado bispo Dom Azcona. Ela abriu mão de ter uma vida pessoal para se doar aos que mais precisavam de ajuda. Empenhada verdadeiramente na busca pela justiça e paz, ela dedicou sua vida a ajudar os outros, principalmente os mais vulneráveis, e ao combate ao abuso e exploração infantojuvenil, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, violência contra a mulher e idosos, racismo e discriminação por qualquer meio", informou o comunicado.

Religiosa, professora, defensora incansável dos direitos humanos com reconhecimento nacional e internacional, Irmã Henriqueta viajava com frequência pelo interior do Pará, principalmente pelo arquipélago do Marajó, fazendo palestras e organizando redes de proteção.