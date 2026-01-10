Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230

O acidente que ceifou a vida de Irmã Henrique ocorreu na tarde deste sábado (10)

O Liberal
fonte

Irmã Henriqueta faleceu na tarde deste sábado vítima de um acidente de trânsito (Redes sociais)

O Instituto de Direitos Humanos Dom José Luis Azcona informou, por meio de nota, o falecimento de sua presidente, Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, conhecida como Irmã Henriqueta, vítima de um acidente de trânsito na rodovia BR-230, na Paraíba

[instagram=DTWgDbJjXPV[

O capotamento ocorreu na tarde sábado (10), por volta das 17h, nas proximidades da entrada do distrito de Galante, quando o veículo em que ela estava seguia de Campina Grande para João Pessoa.

"Imã Henriqueta certamente está em paz e na luz eterna, junto ao amado bispo Dom Azcona. Ela abriu mão de ter uma vida pessoal para se doar aos que mais precisavam de ajuda. Empenhada verdadeiramente na busca pela justiça e paz, ela dedicou sua vida a ajudar os outros, principalmente os mais vulneráveis, e ao combate ao abuso e exploração infantojuvenil, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, violência contra a mulher e idosos, racismo e discriminação por qualquer meio", disse o comunicado.

Acidente 

Segundo as informações iniciais, a condutora perdeu o controle da direção em uma curva, o carro colidiu com um barranco e capotou. Irmã Henriqueta ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ela estaria do banco de trás do veículo sem o cinto de segurança, segundo um médico do SAMU que prestou socorro às vítimas, ao G1 da Paraíba. 

A mulher que condizia o veículo, não identificada, teria se recusado fazer o teste do bafômetro. Ela seria esposa de um policial federal, de acordo com as informações do G1, que também foi víitma do acidente. 

No veículo estavam outras três pessoas, que foram socorridas e lavadas ao hospital. Não se sabe ainda o estado de saúde atual deles. 

A morte de Irmã Henriqueta gerou ampla repercussão nas redes sociais, com manifestações de pesar de autoridades e lideranças políticas. O ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), publicou uma mensagem em seu perfil destacando o legado da religiosa. “Que seu legado permaneça vivo na luta por um mundo de justiça e plena felicidade humana! Solidariedade a todos que, como eu, sentem a dor dessa despedida”, escreveu.

A vereadora Vivi Reis (PSOL) também se pronunciou, lamentando a perda. “Meu coração está despedaçado ao receber a notícia do óbito da querida Irmã Henriqueta, em um acidente de carro na tarde de hoje, na Paraíba. Perdemos uma referência, companheira de inúmeras lutas e combativa defensora dos direitos humanos, em especial de meninas vulneráveis socialmente na Amazônia. Henriqueta foi luz na vida de muitas pessoas, e deixa um legado inspirador e uma tristeza grande entre nós. Descanse em paz, irmã!”, publicou.

Carreira

Religiosa, professora, defensora incansável dos direitos humanos com reconhecimento nacional e internacional, Irmã Henriqueta viajava com frequência pelo interior do Pará, principalmente pelo arquipélago do Marajó, fazendo palestras e organizando rede de proteção.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

morre Irmã Henriqueta

acidente de transito
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

TRAGÉDIA

Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230

O acidente que ceifou a vida de Irmã Henrique ocorreu na tarde deste sábado (10)

10.01.26 22h25

POLÍCIA

Casos de pesca predatória crescem 50% no Pará

Esse crime acontece a partir da exploração de recursos aquáticos de forma insustentável, utilizando métodos ilegais. Em 2025, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) contabilizou, de janeiro a outubro, 15 ocorrências, enquanto em 2024 foram 10

10.01.26 18h00

PARÁ

Vídeo de naufrágio de embarcação carregada com madeira circula nas redes sociais

Ainda não há informações claras sobre o que pode ter causado o incidente

10.01.26 15h55

DEVOÇÃO

Festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se torna Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

A lei nº 11.298 foi sancionada na última segunda-feira (5) pelo governador Helder Barbalho

09.01.26 18h45

MAIS LIDAS EM PARÁ

TRAGÉDIA

Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230

O acidente que ceifou a vida de Irmã Henrique ocorreu na tarde deste sábado (10)

10.01.26 22h25

EDUCAÇÃO

UFPA está com inscrições abertas para mestrado, doutorado e especialização; confira os prazos

Além de Belém, também há oportunidades para os campi de Altamira, Ananindeua, Bragança, Castanhal e Tucuruí

09.01.25 15h48

VESTIBULAR

Quando sai o listão dos aprovados na Ufra 2025? Veja a data

A Universidade Federal Rural da Amazônia divulga o resultado com base no cronograma do Sisu e do Processo Seletivo Próprio (Prosel)

08.01.25 16h42

VESTIBULAR

Quando sai o listão dos aprovados na Ufopa 2025? Veja a data

A Universidade Federal do Oeste do Pará possui unidades nos municípios de Alenquer, Itaituba, Monte Alegre, Juruti, Óbidos, Oriximiná e Santarém

08.01.25 16h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda