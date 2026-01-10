Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230

O Instituto de Direitos Humanos Dom José Luis Azcona informou, por meio de nota, o falecimento de sua presidente, Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, conhecida como Irmã Henriqueta, vítima de um acidente de trânsito na rodovia BR-230, na Paraíba.

[instagram=DTWgDbJjXPV[

O capotamento ocorreu na tarde sábado (10), por volta das 17h, nas proximidades da entrada do distrito de Galante, quando o veículo em que ela estava seguia de Campina Grande para João Pessoa.

"Imã Henriqueta certamente está em paz e na luz eterna, junto ao amado bispo Dom Azcona. Ela abriu mão de ter uma vida pessoal para se doar aos que mais precisavam de ajuda. Empenhada verdadeiramente na busca pela justiça e paz, ela dedicou sua vida a ajudar os outros, principalmente os mais vulneráveis, e ao combate ao abuso e exploração infantojuvenil, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, violência contra a mulher e idosos, racismo e discriminação por qualquer meio", disse o comunicado.

Acidente

Segundo as informações iniciais, a condutora perdeu o controle da direção em uma curva, o carro colidiu com um barranco e capotou. Irmã Henriqueta ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Ela estaria do banco de trás do veículo sem o cinto de segurança, segundo um médico do SAMU que prestou socorro às vítimas, ao G1 da Paraíba.

A mulher que condizia o veículo, não identificada, teria se recusado fazer o teste do bafômetro. Ela seria esposa de um policial federal, de acordo com as informações do G1, que também foi víitma do acidente.

No veículo estavam outras três pessoas, que foram socorridas e lavadas ao hospital. Não se sabe ainda o estado de saúde atual deles.

A morte de Irmã Henriqueta gerou ampla repercussão nas redes sociais, com manifestações de pesar de autoridades e lideranças políticas. O ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), publicou uma mensagem em seu perfil destacando o legado da religiosa. “Que seu legado permaneça vivo na luta por um mundo de justiça e plena felicidade humana! Solidariedade a todos que, como eu, sentem a dor dessa despedida”, escreveu.

A vereadora Vivi Reis (PSOL) também se pronunciou, lamentando a perda. “Meu coração está despedaçado ao receber a notícia do óbito da querida Irmã Henriqueta, em um acidente de carro na tarde de hoje, na Paraíba. Perdemos uma referência, companheira de inúmeras lutas e combativa defensora dos direitos humanos, em especial de meninas vulneráveis socialmente na Amazônia. Henriqueta foi luz na vida de muitas pessoas, e deixa um legado inspirador e uma tristeza grande entre nós. Descanse em paz, irmã!”, publicou.

Carreira

Religiosa, professora, defensora incansável dos direitos humanos com reconhecimento nacional e internacional, Irmã Henriqueta viajava com frequência pelo interior do Pará, principalmente pelo arquipélago do Marajó, fazendo palestras e organizando rede de proteção.