Ministério dos Direitos Humanos destaca legado de irmã Henriqueta, que morreu em um acidente

A instituição classifica irmã Henriqueta como “referência histórica na defesa dos direitos humanos no Brasil, especialmente na Amazônia

Dilson Pimentel
fonte

Irmã Henriqueta teve sua trajetória marcada pelo compromisso ético, pela coragem e pela atuação direta junto às populações mais vulnerabilizadas, destaca o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (Foto: Arquivo Pessoal)

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou nota em que manifesta profundo pesar pelo falecimento de Irmã Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, “referência histórica na defesa dos direitos humanos no Brasil, especialmente na proteção de crianças e adolescentes na Amazônia”. Ela morreu em um acidente de trânsito, no sábado (10), na rodovia BR-230, na Paraíba.

Diz ainda a nota que, com trajetória marcada pelo compromisso ético, pela coragem e pela atuação direta junto às populações mais vulnerabilizadas, irmã Henriqueta dedicou sua vida ao enfrentamento da violência sexual, da exploração de crianças e adolescentes e de outras graves violações de direitos, com atuação reconhecida nacional e internacionalmente. "No estado do Pará, foi uma liderança fundamental na articulação de redes de proteção, no diálogo com instituições públicas e na mobilização da sociedade civil", afirma.

Sua contribuição foi decisiva para a consolidação do Fórum Cidadania Marajó, espaço estratégico de articulação, denúncia e construção coletiva de ações voltadas à defesa dos direitos humanos no arquipélago do Marajó, "fortalecendo a incidência política e a visibilidade das violações históricas enfrentadas na região".

Governador Helder decreta luto oficial de três dias pela morte da irmã Henriqueta
"Uma das maiores referências na defesa dos direitos de crianças e adolescentes em nosso Estado", disse o governador

Irmã Henriqueta, grande liderança do Marajó, morre após carro capotar na BR-230
O acidente que ceifou a vida de Irmã Henrique ocorreu na tarde deste sábado (10)

Perda imensurável

Ainda segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a força de sua trajetória ultrapassou o campo institucional e social, inspirando também a produção cultural. Sua atuação foi uma das referências para o filme Manas, que trouxe ao debate público a realidade da violência sexual contra meninas e mulheres na Amazônia, ampliando a conscientização sobre o tema e reforçando a urgência de políticas públicas de proteção.

"A partida de irmã Henriqueta representa uma perda imensurável para o Brasil e para todos os que atuam na promoção e defesa dos direitos humanos. Seu legado permanece vivo na luta cotidiana por justiça, dignidade e proteção das infâncias e adolescências. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania se solidariza com familiares, amigas e amigos, comunidades, organizações e todas as pessoas impactadas por sua vida e por sua luta", afirma.

 

ministério dos direitos humanos destaca legado da irmã henriqueta

marajó
Pará
