Dira Paes pede matéria especial sobre acesso do Clube do Remo para apresentador da Globo

Torcedora do Clube do Remo, a atriz Dira Paes acreditava no acesso do time para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 há mais de um mês. Quem contou esse “segredo” foi o apresentador Luiz Teixeira, da Globo, ao vivo no Jornal Hoje desta segunda-feira, 24.

Ao lado de Roberto Kovalick, ele disse que Dira Paes fez um pedido para ele pouco mais de um mês atrás, durante o encontro deles na gravação da vinheta de fim de ano da emissora.

“Kova, tem um detalhe, antes da gente falar um pouquinho da festa da torcida do Remo. Tem uma companheira nossa, a Dira Paes, atriz da TV Globo, ela faz a Lígia Maria em Três Graças. Encontrei ela naquela gravação de vinheta de fim de ano e ela falou assim: 'Luiz do Céu, queria te conhecer porque eu preciso que você fale do acesso do Remo no fim do Campeonato da Série B'”.

O apresentador atendeu ao pedido e ainda respondeu à atriz: “Dira, está aí, ó, teve festa.”

Kovalick perguntou há quanto tempo ocorreu o pedido, mostrando que a atriz estava confiante: “Há um mês ela já estava cantando essa pedra.”

“Faz um mês, sempre imaginando. No Rio ela é botafoguense, mas como ela é paraense, torce para o Remo e estava nessa expectativa. Ela aproveitou também toda essa festa bonita feita pela torcida do Remo”, disse Luiz.

No Instagram, Dira Paes fez diversas postagens nos seus stories, se mostrando orgulhosa pelo acesso do Leão.