Com imagem de Nª Senhora de Nazaré, Dira Paes homenageia Papa Francisco: ‘Nos acolhe lá do céu'

A atriz paraense Dira Paes utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (21/04), para prestar uma homenagem ao Papa Francisco, líder da Igreja Católica, que faleceu aos 88 anos em Roma. Francisco enfrentava, nos últimos dias, uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias e estava internado sob cuidados médicos. A causa do óbito foi por um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca.

Dira publicou em seu perfil uma imagem do pontífice segurando a representação de Nossa Senhora de Nazaré, figura de devoção no Pará e símbolo do Círio de Nazaré, manifestação religiosa do Estado que ocorre na cidade de Belém no segundo domingo de outubro.

“Que Nazinha te receba com todo amor que o senhor merece! O mundo perde um grande homem, que agora nos acolhe lá do céu. Eterno Papa Francisco, descanse em paz”, escreveu a atriz.