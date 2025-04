Papa Francisco gravou álbum de rock progressivo com orações e guitarras; ouça

Além das homilias, encíclicas e ações pastorais, o Papa Francisco, que morreu aos 88 anos na manhã desta segunda-feira (21), também deixou um legado como um rockstar. O pontífice lançou um álbum musical com arranjos de rock progressivo em 2015, intitulado "Wake Up! Music Album with His Words and Prayers" (Acorde! Álbum musical com as palavras Dele e Orações).

O projeto incluiu gravações em italiano, inglês, espanhol e até português, com palavras proferidas por Francisco ao longo de seu papado, muitas delas extraídas de missas transmitidas pela Rádio Vaticano. Uma das faixas de maior repercussão, “Wake Up! Go! Go! Forward!”, tem como base uma homilia feita por ele durante uma missa na Coreia do Sul, em 2014. A música já soma quase 230 mil visualizações no YouTube.

O álbum foi idealizado por Don Giulio Neroni, músico italiano que já havia colaborado com projetos musicais anteriores de outros pontífices. A produção musical contou ainda com o trabalho de Tony Pagliuca, ex-integrante da banda italiana de rock progressivo Le Orme.

Apesar de o Vaticano já ter lançado álbuns anteriormente — como Abbà Pater (1999), com João Paulo II, e Alma Mater(2009) —, nunca antes havia autorizado a associação direta entre discursos papais e um gênero musical popular como o rock. Ouça a música "Wake Up! Go! Go! Forward!":