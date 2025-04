Morte do papa Francisco movimenta sites de apostas; saiba quem é o favorito a substituí-lo

A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, confirmada pelo Vaticano na manhã desta segunda-feira (21), não apenas comoveu milhões de fiéis ao redor do mundo, como também movimentou um setor inusitado: o das casas de apostas online. Bets internacionais e plataformas de criptomoedas já estão oferecendo palpites sobre quem será o próximo líder da Igreja Católica.

Mesmo antes do falecimento de Francisco, alguns sites internacionais já ofereciam a opção de apostar em quem seria o próximo pontífice. Com a confirmação da morte e preparativos para o conclave, as apostas se intensificaram em diversos sites especializados e os nomes mais cotados ganharam destaque nos rankings.

Favoritos nas apostas

As odds (cotas) dos sites indicam a probabilidade que a casa de apostas atribui a cada candidato. Quanto menor a odd, maior a chance de o cardeal ser eleito. Por exemplo, uma odd de +100 significa que, a cada R$ 100 apostados, o apostador ganha R$ 100 de lucro se o candidato for escolhido. Já odds mais altas, como +2500 ou +5000, representam apostas de alto risco, mas com lucros maiores.

O cardeal filipino Luis Antonio Tagle aparece como favorito nas principais plataformas, com odd de +100. Logo atrás está o italiano Pietro Parolin, com odd de +150.

Confira quem são os favoritos a virar o próximo papa (segundo a casa de apostas):

Segundo os sites, as apostas começaram ainda com o papa Francisco em vida, o que levantou debates éticos entre fiéis e usuários. Agora, com o falecimento confirmado, os “mercados papais” ganharam ainda mais volume, com milhares de apostadores tentando prever quem será o próximo sucessor de São Pedro.

Além de prever o nome do novo papa, alguns sites também abrem apostas sobre o nome papal que o novo pontífice poderá adotar — como João Paulo III, Bento XVII ou Francisco II.

Quando será definido?

O conclave deve começar nos próximos dias na Capela Sistina, no Vaticano, famosa pelas pinturas de Michelangelo. Todos os cardeais com menos de 80 anos são convocados a participar, e o voto é presencial. Eles permanecem isolados até que alguém seja eleito, sem comunicação externa, em total sigilo.

As votações acontecem em rodadas. Se ninguém alcançar a maioria de dois terços nos primeiros dias, os cardeais seguem votando até que cheguem a um consenso. Normalmente, o processo não dura mais que quatro dias.

Mesmo depois de eleito, o novo papa só assume oficialmente se aceitar a decisão. Uma vez que concorda, ele escolhe um novo nome papal e é anunciado ao mundo. A tradicional fumaça branca liberada pela chaminé da Capela Sistina indica que um novo papa foi escolhido.