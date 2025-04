Em Belém, papa Francisco é homenageado com nome de escola de comunicação

Em Belém, o papa Francisco recebeu uma homenagem ao dar nome à Escola de Comunicação - Papa Francisco. O padre Cláudio Pighin, responsável pelo curso, explica que a iniciativa surgiu antes dos anos 2000, mas foi há 11 anos, após um encontro pessoal com o pontífice, que ele decidiu prestar a homenagem, reconhecendo a sintonia entre a proposta da escola e a essência do papa.

“Depois que estive no Vaticano, percebi que havia uma conciliação de valores. Francisco prega a simplicidade e a atenção aos pobres; nossa escola acolhe jovens em situação de vulnerabilidade. Por isso, resolvemos mudar o nome e dedicar a escola a ele. O Papa nos abençoou e incentivou a continuar com esse trabalho em favor da juventude”, relata o padre Cláudio Pighin.

O testemunho do papa sempre destacou os pobres e os necessitados, conforme orienta o Evangelho.

“Diante disso, dedicamos a escola a ele, pois queremos ser fiéis à missão de educar jovens carentes. Quem tem recursos já encontra acesso a outras instituições. Nosso objetivo é oferecer oportunidade àqueles que não têm condições financeiras, mas demonstram interesse pelos estudos”, acrescenta o sacerdote.

Segundo o padre Cláudio, dar à escola o nome de papa Francisco é também uma forma de dar continuidade ao projeto, que, segundo ele, "é de Deus". “A morte dele não é motivo de tristeza, mas, sim, de consagração e fidelidade ao testemunho que nos deixou, em consonância com o Evangelho”, destaca.

A trajetória da escola é retratada no livro Ponte para o Futuro, que reúne mais de 30 relatos de ex-alunos e professores ao longo de 82 páginas. As experiências podem ser resumidas nas palavras: gratidão, oportunidade e humanização.

João Gilberto Alcântara, 20 anos, foi aluno da escola em 2023 e expressa sua gratidão pela experiência. "É uma honra muito grande ter estudado num local que carrega um nome tão importante, o do papa Francisco. O curso me abriu a mente para o mundo e me tirou da zona de conforto para compreender melhor a comunicação", comenta o jovem. “A maior mensagem que o Papa nos deixa é de paz e alegria, para vivermos sempre com entusiasmo”, completa.

Outro estudante, João Bragança, compartilhou nas redes sociais seu testemunho após a notícia da morte do Papa. Ele relembra um momento marcante durante uma prova: “Eu estava com dificuldades físicas no dia da avaliação. Na sala, havia uma imagem do Papa Francisco. De vez em quando eu olhava para ela, buscava força e me sentia revigorado. Fiz a prova e passei. Acredito muito que foi por causa dessa conexão que estabeleci com ele”, conta.