O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dira Paes fala sobre novo papel em 'Três Graças' e destaca conexão com Sophie Charlotte

Três Graças, a nova novela das 9 da TV Globo, foi oficialmente lançada nesta terça-feira (7/10) e estreia dia 20 de outubro de 2025

Juan Filder e Hannah Franco
fonte

No lançamento de Três Graças, Dira Paes destaca brasilidade e fala da filha 'meia paraense' Sophie Charlotte (Divulgação/TV Globo)

Na noite desta terça-feira (7/10), durante a festa de lançamento de Três Graças, nova novela da TV Globo, a atriz paraense Dira Paes falou com exclusividade ao O Liberal sobre a emoção de dar vida à personagem Lígia, mãe de Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte. A trama estreia no dia 20 de outubro de 2025, substituindo Vale Tudo na faixa das 9 da noite, e marca a 25ª “novela das nove” da emissora.

"Eu acho que a gente vem com uma novela uma novela madura, sabe? É uma novela que abraça muitos perfis da nossa brasilidade. E ali já tem esse lugar, esse lugar dessa mãe, essa mãe que faz resistir, que faz, que constrói o alicerce para edificar, sabe? Eu acho que isso tem no Brasil inteiro e essa vai ser um ponto de conexão com o público", disse Dira Paes.

Três Graças acompanha Gerluce (Sophie Charlotte), Lígia (Dira Paes) e Joélly (Alana Cabral), três gerações de mulheres que dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência.

Sobre interpretar a mãe de Sophie Charlotte, Dira comentou: "É um grupo tão potente. É um elenco, uma equipe que tem dado o seu melhor. E essas coisas eu sempre acredito que imprime. Quando a gente tá feliz, quando a gente tá fazendo um trabalho acreditando, essas coisas vão pra tela, vão pros seus gestos. Eu me acredito mãe da Sophie. Eu olho para ela, eu vejo. Imagina ser mãe da Sofia Charlotte, da Alana Cabral? Eu poderia ser mãe delas. Essa conexão já é linda."

Durante a entrevista, Sophie Charlotte invadiu a conversa, e Dira aproveitou para comentar sobre trazer a atriz para o Pará. "Essa aqui ela é metade paraense. O pai da Sofia era paraense. Então a gente tem que ter orgulho dessa filha do Pará também. Eu querendo puxar Sophie para roubar ela da Alemanha e trazer para o Pará", disse a atriz.

Sophie falou sobre contracenar com a paraense e revelou planos para acompanhar o Círio de Nazaré. "É uma honra e uma alegria, um aprendizado diário [trabalhar com Dira]. Não vou poder ir pro Círio dessa vez, mas para o ano eu vou", disse.

.
