VÍDEO: Deborah Secco revela devoção a Nossa Senhora de Nazaré e promete ir ao Círio

Atriz contou ao O Liberal que cresceu em uma família profundamente religiosa e que sonha em acompanhar de perto a maior procissão do Brasil

Hannah Franco
fonte

“Quero vir ao Círio”: Deborah Secco fala sobre fé e devoção à padroeira do Pará (Arquivo O Liberal)

A atriz Deborah Secco esteve em Belém nesta terça-feira (7/10) para participar de um evento sobre empreendedorismo e moda circular em um brechó do qual é sócia. Em entrevista exclusiva ao O Liberal, ela falou sobre sua relação com a fé e com Nossa Senhora de Nazaré e revelou um desejo especial: participar pessoalmente do Círio de Nazaré, celebração que acontece todos os anos na capital paraense e que é considerada a maior manifestação religiosa do Brasil.

Durante o evento, Deborah recebeu das mãos de uma fã algumas fitinhas do Círio e contou que, embora sempre tenha nutrido devoção pela santa, ainda não teve a oportunidade de acompanhar a procissão de perto.

A atriz relatou que a religiosidade sempre esteve presente em sua casa desde a infância, principalmente por influência da mãe. “A minha mãe é muito apaixonada por Nossa Senhora, estuda cada uma delas e conhece todas as datas comemorativas. Então, eu cresci em uma casa com muita fé, muito religiosa mesmo”, contou Deborah.

Ela lembrou ainda dos ensinamentos que recebeu em casa: “Minha mãe sempre dizia: ‘Pede para Nossa Senhora interceder por você, porque ela é mulher, e mulheres se entendem. Não tem nada que uma mãe peça a um filho que ele não faça’. Eu cresci ouvindo isso e sou uma mulher de muita fé. Acredito mesmo que, quando a gente pede com fé, a gente recebe — e no meu caso, eu falo que nem demora, que eu recebo rápido mesmo.”

Mesmo já tendo visitado Belém em outras ocasiões, Deborah contou que ainda não conseguiu acompanhar o Círio de Nazaré pessoalmente, algo que pretende mudar em breve.

“Quero muito poder vir ao Círio com tempo. Quero trazer a Maria Flor, minha filha. Ela também já é devota de todas as Nossas Senhoras, isso está na nossa família. É muito emocionante estar aqui nessa época… É uma promessa minha, eu preciso estar aqui no Círio uma vez na vida”, afirmou.

Realizado anualmente no mês de outubro, o Círio de Nazaré reúne milhões de fiéis em Belém em procissões que expressam a devoção dos paraenses a Nossa Senhora de Nazaré. A festa, que chega à 233ª edição em 2025, é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan e Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

