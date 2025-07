Deborah Secco revela que já teve que beijar ator com mau hálito

A atriz Deborah Secco revelou um fato inusitado nesta última segunda-feira (28) durante as gravações para o programa “De Frente com Blogueirinha”. Ao longo da entrevista, ela falou sobre ter sido obrigada a contracenar com um ator que possuía mau hálito e que, inclusive, tinha que realizar cenas de beijo durante a novela.

O caso foi declarado pela atriz quando a apresentadora leu uma pergunta enviada por um telespectador do programa, que dizia “Pergunta para ela se ela já teve que beijar alguém com bafo cena”. Em seguida, Deborah resolveu admitir “Já tive”, então Blogueirinha tornou a fazer outra pergunta. “Bafo de quê?”, indagou.

Porém, a atriz da TV Globo não quis dar mais detalhes sobre o assunto e nem expor o nome do colega de trabalho que tinha o problema. “Se eu falar vão descobrir o ator. Vão dar um google na minha carreira e vão descobrir“, disse Deborah rindo.

Após a revelação no estúdio, a apresentadora mudou de assunto e a atriz destacou outros momentos de sua vida profissional durante a entrevista com Blogueirinha, como de uma vez que posou nua para uma revista, porque recebeu um cachê de nove dígitos. “Naquela época eu precisava, mesmo. Comprei apartamento para o meu irmão, para a minha irmã, para minha mãe e para o meu pai“, explicou Deborah.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)