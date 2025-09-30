Exclusivo: atriz Débora Secco vem a Belém falar de moda sustentável
Atriz da Globo chega no dia 7 de outubro para apresentar modelo de negócios ligado à COP30; ela é sócia da rede de brechós Peça Rara
A atriz Débora Secco estará em Belém na próxima terça-feira, 7 de outubro, em um evento que vai discutir modelos de negócios sustentáveis e a relação com a COP30, conferência climática da ONU que a capital paraense recebe em 2025.
Acredita-se que o encontro terá como destaque a experiência da artista como sócia da rede de brechós Peça Rara, um negócio que aposta no reuso de roupas e acessórios como forma de incentivar o consumo consciente.
Esta será a primeira vez que Débora Secco participa de um evento público em Belém voltado para o debate da economia sustentável, antecipando discussões que estarão no centro da agenda internacional durante a COP30.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA