Após foto, Nattan se manifesta sobre término de Ana Castela e Zé Felipe: ‘Fui eu não’

O cantor publicou uma imagem, criada por meio de montagens, em que está ao lado do ex-marido de Virgínia, Zé Felipe, e o atual namorado da influenciadora, o jogador Vini Jr.

Lívia Ximenes
fonte

Nattan diz que não tem a ver com o término de Ana Castela e Zé Felipe (Reprodução / Instagram @nattan)

Após ser acusado, em tom de brincadeira, de provocar o término de Ana Castela e Zé Felipe, o cantor Nattan se pronunciou em entrevista ao apresentador Dinho. As acusações sobre Nattan surgiram após a confirmação do fim do relacionamento, associado à publicação de uma imagem em que ele aparece ao lado de Zé Felipe, ex-marido de Virgínia, e Vini Jr., atual namorado da influenciadora. A foto não é real e foi criada com montagens.

image Vini Jr., Nattan e Zé Felipe em foto criada por montagem (Reprodução / Instagram @nattan)

“Isso fui eu não”, disse Nattan quando Dinho mencionou o ocorrido. Segundo o apresentador, a foto causou uma “treta” entre o casal. O cantor falou que, antes de publicar a imagem, mandou em um grupo em que Zé Felipe estava e mostrou a Vini Jr.

Nattan reforçou, em meio às brincadeiras, que é amigo de Ana Castela e Zé Felipe. “O Zé postou a nota lá e explicou o motivo, que não foi briga, não foi nada”, afirmou.

