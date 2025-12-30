Após foto, Nattan se manifesta sobre término de Ana Castela e Zé Felipe: ‘Fui eu não’

Após ser acusado, em tom de brincadeira, de provocar o término de Ana Castela e Zé Felipe, o cantor Nattan se pronunciou em entrevista ao apresentador Dinho. As acusações sobre Nattan surgiram após a confirmação do fim do relacionamento, associado à publicação de uma imagem em que ele aparece ao lado de Zé Felipe, ex-marido de Virgínia, e Vini Jr., atual namorado da influenciadora. A foto não é real e foi criada com montagens.

Vini Jr., Nattan e Zé Felipe em foto criada por montagem (Reprodução / Instagram @nattan)

“Isso fui eu não”, disse Nattan quando Dinho mencionou o ocorrido. Segundo o apresentador, a foto causou uma “treta” entre o casal. O cantor falou que, antes de publicar a imagem, mandou em um grupo em que Zé Felipe estava e mostrou a Vini Jr.

Nattan reforçou, em meio às brincadeiras, que é amigo de Ana Castela e Zé Felipe. “O Zé postou a nota lá e explicou o motivo, que não foi briga, não foi nada”, afirmou.