Zé Felipe anuncia fim do relacionamento com Ana Castela

O cantor Zé Felipe anunciou, nesta segunda-feira (29), o fim do relacionamento com a cantora Ana Castela. A informação foi divulgada pelo próprio artista por meio de stories do Instagram, onde ele destacou gratidão pela relação e afirmou que a decisão foi tomada de forma conjunta.

Na mensagem, Zé Felipe ressaltou que não houve desentendimento entre os dois e pediu respeito ao momento. O artista também aproveitou a publicação para criticar possíveis especulações nas redes sociais sobre o término. Segundo ele, informações falsas costumam afetar não apenas os envolvidos, mas também as famílias.

No texto publicado, o cantor agradeceu pela convivência e pelo aprendizado durante o relacionamento. “Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo”, afirmou.

“Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho”, escreveu em outro trecho.

O romance entre Zé Felipe e Ana Castela passou a ser assunto frequente nas redes sociais e entre fãs ao longo do ano. O relacionamento teria começado por volta de julho, meses após o cantor anunciar o divórcio de Virginia Fonseca. No entanto, o namoro só foi assumido publicamente em outubro, após meses de rumores e aparições juntos. Ana Castela ainda não se pronunciou sobre o término.

Confirma o texto completo publicado por Zé Felipe:

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo.

Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês.

E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo.

Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque to f***-se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento."

Texto publicado no Instagram de Zé Felipe. (Reprodução/Instagram)