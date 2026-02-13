Capa Jornal Amazônia
Luiza Ambiel vende água do banho e fatura mais de R$ 100 mil

Atriz diz que ideia partiu de assinantes e que pedidos chegam a R$ 10 mil em plataformas adultas

Hannah Franco
fonte

Eterna musa da banheira do Gugu afirma que já lucrou mais de R$ 100 mil com pedidos personalizados. (Reprodução / Instagram @luizaambieloficial)

A atriz Luiza Ambiel anunciou a pré-venda da água do próprio banho em plataformas de conteúdo adulto. Segundo ela, a iniciativa surgiu a partir de pedidos feitos pelos próprios assinantes, que passaram a solicitar produtos personalizados.

Conhecida por sua participação no quadro Banheira do Gugu, exibido na televisão nos anos 1990, a artista afirmou que as propostas de fãs podem chegar a R$ 10 mil. Ela também destacou que já faturou mais de R$ 100 mil com encomendas personalizadas.

Entre os itens comercializados, Ambiel citou a venda de uma calcinha usada por R$ 25 mil. “Quis começar com um lote fechado para entender a resposta. Se esgotar, avalio os próximos passos”, declarou, em entrevista divulgada pelo portal F5. “Hoje, eu escuto o público, avalio a demanda e estruturo com controle. Não é impulso, é estratégia”, acrescentou.

De acordo com a atriz, a estratégia de comercialização tem sido baseada no interesse do público e na análise de demanda. A pré-venda da água do banho segue o mesmo modelo, com quantidade limitada para testar a aceitação entre os assinantes.

A artista afirmou que o retorno financeiro tem sido significativo desde que passou a atender pedidos específicos. Os valores variam conforme o tipo de solicitação e o nível de personalização.

Luiza Ambiel começou a produzir conteúdo adulto na internet em 2022, aos 50 anos. Inicialmente, o foco era em material sensual, mas, com o tempo, ela passou a investir em conteúdos mais explícitos.

Antes disso, a atriz ganhou projeção nacional ao participar da Banheira do Gugu e também integrou o elenco do humorístico A Praça é Nossa. Ela ainda participou dos reality shows Casa dos Artistas 3, do SBT, e A Fazenda 12, da Record.

