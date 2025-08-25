Capa Jornal Amazônia
Luiza Ambiel detalha sobre filme de sexo com ator de '27 cm'

A ex-musa da banheira do Gugu voltou a causar nas redes sociais ao comentar seu novo conteúdo adulto

Rafael Lédo
fonte

Luiza Ambiel aproveitou para falar sobre o "documento" do ator Big Macky (Reprodução / Instagram @luizaambieloficial)

Luiza Ambiel é conhecida do público desde a década de 2000, quando participava do Programa "Domingo Legal", do Gugu Liberato. Lá, ela era uma das musas da dinâmica da "Banheira do Gugu". Acontece que desde 2021 ela entrou para o universo do conteúdo adulto e a sua nova produção contou com cenas com o ator Big Macky.

A ex-musa da "Banheira do Gugu" não poupou detalhes para falar sobre um dos atores mais conhecidos do segmento. Com mais de 20 anos de carreira, ela contou que Big Macky tem mais de 20 cm em relação ao "documento". Mesmo assim, isso não impediu que rolasse muita coisa.

"Entrou pela porta dos fundos. 27 cm", revelou Ambiel. O comentário logo ganhou as redes sociais. Talvez este seja um dos motivos do faturamento alto da criadora de conteúdo adulto, já que recentemente ela comprou uma mansão no valor de R$ 2,5 milhões, em São Paulo. Ela utiliza o local para gravar muitas cenas, em que aproveita a piscina da casa.

Outro motivo pode ser que ela chegou a escolher um seguidor para contracenar com ela. Na única vez que isto aconteceu, uma seguidora foi escolhida. A sortuda Agatha Mama recebeu alguns elogios da atriz: Então é isso, né. Olhei o meu direct, uma fã, nunca gravei com fã, achou que eu não ia responder. A primeira coisa que eu vi, que eu achei ela linda, aí fui lá olhar o perfil e tal, e em vim. Ela achou que eu não vinha. Gente, eu adoro um desafio, ainda mais com uma mulher gata, né?".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Palavras-chave

conteúdo adulto

luiza ambiel

redes sociais
Celebridades
